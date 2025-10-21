Tính năng mới trên iPhone người dùng được khuyên bật ngay lập tức

Theo Macworld, các chuyên gia an ninh mạng vừa khuyến cáo người dùng iPhone nên kiểm tra lại cài đặt bảo mật sau khi cập nhật lên iOS 26, bởi một số tùy chọn mới có thể khiến thiết bị vô tình trở thành mục tiêu của tin tặc.

Đặc biệt, tính năng Wired Accessories (Phụ kiện có dây), được Apple giới thiệu nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối, lại tiềm ẩn rủi ro nếu để ở chế độ mặc định. Khi tùy chọn “Tự động cho phép khi mở khóa” (Automatically Allow When Unlocked) được kích hoạt, bất kỳ phụ kiện có dây nào được cắm vào iPhone đang mở khóa đều có thể truy cập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Nguy hiểm hơn, các loại cáp sạc giả hoặc cáp không rõ nguồn gốc có thể được gắn chip ẩn để sao chép thông tin từ điện thoại trong vài giây. Dù Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho rằng hình thức tấn công này chưa phổ biến, nhiều tổ chức như Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) vẫn khuyên người dùng nên chủ động tự bảo vệ.

Để ngăn chặn nguy cơ bị truy cập trái phép, người dùng nên vào Cài đặt > Quyền riêng tư và Bảo mật > Bảo mật > Phụ kiện có dây, sau đó chọn lại quyền kết nối phù hợp. Tại đây, Apple cung cấp 4 tùy chọn:

Người dùng được khuyến nghị chọn Always Ask hoặc Ask for New Accessories để tránh bị tấn công qua cổng sạc.

- Always Ask (Luôn hỏi): iPhone sẽ yêu cầu xác nhận mỗi khi kết nối phụ kiện.

- Ask for New Accessories (Hỏi đối với các phụ kiện mới): Chỉ hỏi khi kết nối lần đầu.

- Automatically Allow When Unlocked (Tự động cho phép khi được mở khóa): Cho phép truy cập ngay khi máy mở khóa - đây là tùy chọn mặc định.

- Always Allow (Luôn cho phép): Cho phép mọi kết nối mà không cần xác nhận.

Các chuyên gia khuyên nên chọn Always Ask hoặc Ask for New Accessories, đặc biệt nếu bạn thường xuyên sạc điện thoại ở nơi công cộng như sân bay, quán cà phê hoặc khách sạn. Ngoài ra, bạn có thể trang bị thêm Nitrokey Data Blocker USB-C, một thiết bị nhỏ gọn giá khoảng 8 USD, giúp ngăn chặn việc truyền dữ liệu qua cổng sạc, chỉ cho phép truyền điện.

Bên cạnh đó, bản cập nhật iOS 26 còn mang đến tính năng bộ lọc tin nhắn Không xác định, giúp người dùng hạn chế nguy cơ bị lừa đảo qua tin nhắn. Hệ thống sẽ tự động phát hiện và chuyển các tin nhắn nghi ngờ là thư rác hoặc lừa đảo vào mục Thư rác trong ứng dụng Tin nhắn (Messages).

iOS 26 cung cấp tùy chọn tự động sàng lọc các tin nhắn được iMessages phát hiện có thể là tin rác và ẩn chúng vào một khu vực riêng biệt bên trong ứng dụng.

Khi tin nhắn bị chuyển vào đây, người dùng sẽ không nhận được thông báo, không thể trả lời hoặc nhấp vào liên kết chứa trong tin nhắn, trừ khi chủ động chuyển chúng trở lại Hộp thư đến.

Dù Apple luôn nổi tiếng về khả năng bảo vệ người dùng, các hình thức tấn công vật lý và đánh cắp dữ liệu qua phụ kiện đang ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, chỉ với vài phút thiết lập lại hai tính năng nói trên, người dùng hoàn toàn có thể nâng cao mức độ an toàn cho iPhone, bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi những rủi ro không đáng có.