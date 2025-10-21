Nghe điện thoại có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức!

Ngày 21/10, Bộ Công an phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo mới đang lan rộng trên mạng xã hội. Các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát… gọi video cho người dân để “làm việc”, chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Nhiều nạn nhân hoang mang khi nhận được cuộc gọi video có hình ảnh giả mạo cán bộ Công an cùng nội dung dàn dựng như “bắt cóc người thân” hoặc “liên quan đến vụ án”, sau đó bị yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra”.

Bộ Công an khẳng định rõ ràng rằng cơ quan Công an không bao giờ gọi video call để làm việc với người dân, và cũng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, dựng kịch bản tinh vi và phối hợp nhiều kênh liên lạc nhằm khiến nạn nhân tin rằng mình đang làm việc với cơ quan chức năng thật, từ đó dễ rơi vào trạng thái hoảng sợ và làm theo yêu cầu của kẻ gian.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, cần giữ bình tĩnh, chấm dứt liên lạc ngay và đến Công an xã, phường gần nhất để được hướng dẫn, xác minh thông tin.

Thông điệp được Bộ Công an gửi đến người dân là: “Cảnh giác; Bình tĩnh; Không chuyển tiền; Không cung cấp thông tin cá nhân” cho bất kỳ người nào mà mình không quen biết, nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng gia tăng.