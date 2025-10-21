Đừng nhầm với xe Trung Quốc - đây là chiếc Land Cruiser Prado phiên bản ‘mini’ do chính Toyota ra mắt

Sau một thời gian dài đồn đoán, rò rỉ và suy đoán, Toyota cuối cùng đã chính thức ra mắt phiên bản Land Cruiser FJ mới, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026 tại một số thị trường nhất định.

Lấy cảm hứng từ những người anh em lớn hơn, FJ kết hợp những nét mạnh mẽ của mình vào một hình dáng nhỏ gọn, năng động hơn. Kết quả là một thiết kế đậm chất Land Cruiser Prado nhưng lại được thu nhỏ một cách quyến rũ.

Bắt đầu từ phía trước, chúng ta có thể thấy mặt trước với 2 ngôn ngữ thiết kế khác biệt, gợi nhớ đến những gì được tìm thấy trên Land Cruiser Prado. Một mang thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển với đèn pha tròn, trong khi mặt trước còn lại mang thiết kế hình chữ nhật hiện đại với đèn chạy ban ngày hình chữ C.

Cả hai đều được nối liền bởi lưới tản nhiệt tối giản, nổi bật với dòng chữ "Toyota". Phía dưới là cản trước bằng nhựa với thiết kế hơi khác biệt.

Xuống hai bên hông, Land Cruiser FJ sở hữu thân xe được cách điệu mạnh mẽ và các vòm chắn bùn góc cạnh. Chúng được kết hợp với lớp ốp dày và kính chắn gió gần tương tự mẫu Prado. Trụ sau được làm đồ sộ, có thể sẽ hạn chế phần nào tầm nhìn phía sau.

Lốp dự phòng gắn trên cửa hậu gần như che kín cửa sổ sau. Đi kèm với nó là đèn hậu hình chữ C và cản sau chắc chắn.

Điều thú vị là Toyota cho biết mẫu xe này sẽ được trang bị cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này sẽ cho phép chủ sở hữu dễ dàng thay thế các bộ phận bị hư hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Toyota cũnghứa hẹn một loạt các tùy chọn bao gồm các hạng mục "ngoại thất mạnh mẽ".

Về kích thước, mẫu xe này có chiều dài 180,1 inch (4.575 mm), rộng 73 inch (1.855 mm) và cao 77,2 inch (1.960 mm) với chiều dài cơ sở 101,6 inch (2.580 mm).

Để dễ hình dung, mẫu xe này dài hơn Corolla Cross 4,5 inch (114 mm), nhưng lại có chiều dài cơ sở ngắn hơn 2,3 inch (58 mm). FJ cũng ngắn hơn Land Cruiser Prado 13,7 inch (348 mm) với chiều dài cơ sở ngắn hơn 10,6 inch (269 mm).

Bên trong, thiết kế quen thuộc vẫn được duy trì khi mẫu xe này được thừa hưởng khá nhiều từ Land CruiserPrado. Toyota không đi sâu vào chi tiết, nhưng có thể thấy điểm nổi bật là vô lăng chắc chắn, cụm đồng hồ kỹ thuật số quen thuộc. Cụm đồng hồ này được kết hợp với hệ thống thông tin giải trí màn hình rộng cũng như các nút điều khiển chuyên dụng.

Khoang lái có nhiều chi tiết bằng nhựa nhưng đẹp mắt, nổi bật với cần số và một số nút chuyển số tập trung vào off-road. Chúng ta cũng có thể thấy thoáng qua hàng ghế thứ hai không quá rộng rãi, có thể trượt về phía trước và phía sau. Toyota cho biết mẫu xe này sẽ được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense.

Sức mạnh đến từ động cơ 2TR-FE bốn xi-lanh 2,7 lít, sản sinh công suất 161 mã lực (120 kW) và mô-men xoắn 181 lb-ft (246 Nm). Động cơ này được kết nối với hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Toyota cho biết mẫu xe này sẽ có "hiệu suất off-road vượt trội, xứng tầm với một chiếc Land Cruiser". Nhà sản xuất ô tô cũng cho biết "các thử nghiệm off-road mở rộng đã xác định được những điểm cần cải thiện để đảm bảo chất Land Cruiser đích thực".

Hiện chưa rõ Land Cruiser FJ sẽ mở bán ở những thị trường nào và giá bán chính thức là bao nhiêu.