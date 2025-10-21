Honda bán xe tay ga 125cc mới dáng cổ điển như Vespa, trang bị vượt tầm phổ thông, giá ngang Vision

Ngoại hình retro pha hiện đại

Liên doanh Wuyang Honda vừa ra mắt phiên bản đặc biệt cho mẫu xe tay ga 125cc mang tên NWF125 Gulf Blue. Xe tạo ấn tượng nhờ phong cách cổ điển pha hiện đại, lấy cảm hứng từ những dòng scooter châu Âu như Vespa. Phiên bản “Gulf Blue” nổi bật với màu xanh ánh biển, gợi hình ảnh của những bờ cát và mặt nước lấp lánh, mang lại cảm giác tươi mới và sang trọng.

Toàn bộ hệ thống đèn của NWF125 sử dụng công nghệ LED, bao gồm cả đèn pha và đèn hậu. Thiết kế này không chỉ đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt trong điều kiện đêm tối mà còn giúp chiếc xe có diện mạo hiện đại, tinh tế hơn trên nền tổng thể retro.

Trang bị hiện đại vượt tầm xe phổ thông

So với các mẫu xe tay ga phổ thông như Vision hay SH Mode, Wuyang Honda NWF125 được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Xe hỗ trợ mở khóa bằng điện thoại thông qua NFC hoặc Bluetooth, thay thế cho chìa khóa thông minh Smartkey, mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn.

Người dùng có thể tùy chọn thêm nhiều trang bị cao cấp như màn hình màu TFT, phanh ABS một kênh cho bánh trước, và camera hành trình thể thao tích hợp. Những tính năng này vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp hơn.

Hiệu suất vận hành và tính thực dụng

NWF125 sử dụng động cơ eSP 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9,38 mã lực. Động cơ này được đánh giá cao về độ mượt, phản ứng nhanh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ thực tế chỉ khoảng 2,2 - 2,3 lít/100km.

Thiết kế tổng thể hướng đến sự tiện dụng hằng ngày: sàn để chân phẳng rộng 28cm, cốp dưới yên đủ lớn để chứa vật dụng cá nhân, cùng móc treo và hộc chứa nhỏ phía trước giúp tối ưu không gian lưu trữ.

Giá bán hấp dẫn, tiềm năng cạnh tranh cao

Wuyang Honda phân phối NWF125 tại Trung Quốc với nhiều phiên bản:

Bản tiêu chuẩn (phanh CBS): 9.980 NDT (khoảng 37 triệu đồng)

Bản ABS + màn hình LCD: 10.980 NDT (khoảng 40 triệu đồng)

Bản ABS + màn hình TFT: 12.700 NDT (khoảng 47 triệu đồng)

Bản ABS Pro (kèm cốp sau): 13.400 NDT (khoảng 49 triệu đồng)

Với giá bán chỉ tương đương một chiếc Honda Vision nhưng mang ngoại hình châu Âu, cùng các trang bị công nghệ vượt trội, Wuyang Honda NWF125 đang được xem là mẫu xe tay ga tiềm năng, có thể cạnh tranh sòng phẳng với cả SH Mode nếu được đưa về thị trường Việt Nam.