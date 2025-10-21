“AI lên ngôi, Gen Z đổi nghề?” - Đừng để bản thân rơi vào “bẫy hot trend”

Khi "hot trend" có thể là cái bẫy ngọt ngào

Năm lớp 12, Nguyễn Trang (Hà Nội) tin rằng học ngành kế toán là "chắc kèo" vì nghề này ổn định, dễ xin việc, và được ba mẹ ủng hộ. Nhưng bước vào năm hai đại học, bạn bắt đầu lo lắng khi đọc hàng loạt tin dự báo kế toán sẽ là một trong những ngành đầu tiên chịu ảnh hưởng từ làn sóng tự động hóa. Nhiều ngành từng được coi là "ổn định cả đời" cũng đang bị đe dọa bởi AI.

Song song đó, hàng loạt ngành học mới liên quan đến công nghệ, sáng tạo nội dung hay AI xuất hiện, khiến nhiều bạn trẻ bối rối, thấp thỏm với đầu ra của mình. Đây là bức tranh chung của một thế hệ đang trưởng thành cùng AI, nơi bản đồ nghề nghiệp thay đổi nhanh đến mức không ai tưởng.

Trong vài năm gần đây, các ngành học liên quan đến công nghệ, dữ liệu, sáng tạo nội dung và thiết kế trải nghiệm người dùng trở thành "đích ngắm" của rất nhiều bạn trẻ vì được gắn mác "hợp thời, lương cao, tương lai rộng mở". Theo báo cáo của trường Đại học Thành Đô (7/2025), Gen Z ngày càng ưu tiên lựa chọn những ngành ứng dụng công nghệ và có môi trường làm việc linh hoạt.

Ưu tiên chọn ngành nghề của Gen Z phần nào đã thay đổi trong thời đại AI

Điều này không sai, nhưng vấn đề là: xu hướng có thể đổi chiều chỉ sau một vài năm. Những ngành "hot" hôm nay có thể nhanh chóng trở nên bão hòa khi quá nhiều người cùng đổ vào. Thực tế, các doanh nghiệp cũng đang tự động hóa nhiều công việc, khiến số lượng cơ hội việc làm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và khi tất cả đều chạy theo một hướng, sự khác biệt - yếu tố quan trọng nhất để nổi bật lại bị hòa tan. Lúc ấy, những người chọn ngành theo phong trào có thể sẽ là người cảm thấy lạc lõng nhất.

Chọn ngành không nên từ xu hướng mà từ chính mình

Cách tốt nhất để không bị cuốn theo dòng chảy quá nhanh của thị trường là đứng vững trên chính đôi chân mình. Điều đó có nghĩa là Gen Z cần hiểu rõ bản thân mạnh ở đâu, đam mê điều gì và có thể phát triển kỹ năng nào lâu dài, thay vì chỉ hỏi "ngành nào hot". Dù AI mở ra nhiều cơ hội, phần lớn Gen Z vẫn băn khoăn, loay hoay vì chưa xác định rõ hướng đi của bản thân.

Khi hiểu rõ giá trị và lợi thế cá nhân, bạn sẽ có khả năng chuyển hướng nghề nghiệp nhanh chóng, học thêm kỹ năng mới để thích nghi và đặc biệt là không sợ bị đào thải. Công nghệ có thể thay đổi nhanh, nhưng khả năng thích nghi của con người mới là yếu tố quyết định. Đây cũng chính là tinh thần được truyền tải trong tập đầu tiên của chuỗi phim ngắn Voices of Galaxy: Nhân vật tân cử nhân không ngồi yên chờ "ngành hot" tìm đến mình, mà chủ động dùng công cụ công nghệ để tìm ra cơ hội từ chính điểm mạnh của bản thân.

Thích nghi với sự phát triển của công nghệ để bứt phá

AI trở thành trợ thủ đắc lực

Thay vì lo lắng bị thay thế, Gen Z hoàn toàn có thể biến AI thành trợ thủ để tìm hiểu bản thân sâu hơn và đưa ra quyết định nghề nghiệp thông minh hơn.

Với những công cụ như Galaxy AI hay Gemini Live, người trẻ có thể trò chuyện với AI như với một trợ lý thực thụ: phân tích điểm mạnh, tổng hợp kỹ năng tích lũy từ học tập, hoạt động ngoại khóa, công việc thực tập đầu đời. AI còn có thể giúp chỉnh sửa CV, hoàn thiện portfolio, mô phỏng phỏng vấn thử như một nhà tuyển dụng thật. Đối với những bạn còn mông lung, AI có thể đưa ra những gợi ý đa chiều để các bạn khám phá thêm những con đường mới.

Gen Z tận dụng công nghệ để tạo bộ hồ sơ tìm việc nổi trội

Theo một nghiên cứu gần đây, nếu được khai thác hiệu quả, AI có thể tạo ra giá trị kinh tế lên tới 79,3 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030. Con số này không chỉ phản ánh tiềm năng của AI trong thị trường lao động, mà còn cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó với từng cá nhân trong việc định hình nghề nghiệp tương lai.

Thế giới việc làm thời AI không phải là một đường đua nước rút, mà là một hành trình dài với nhiều ngã rẽ. Người chiến thắng không phải là người chọn đúng ngành hot nhất, mà là người biết cách định vị bản thân và tận dụng công cụ để liên tục nâng cấp chính mình. Ngành nghề có thể thay đổi, nhưng khả năng sáng tạo, sự linh hoạt và tinh thần chủ động sẽ luôn là tấm vé bền vững để bạn tồn tại và phát triển.

Giống như nhân vật trong tập 1 chuỗi phim Voices of Galaxy của Samsung, cơ hội không tự đến, mà được tạo ra. Với sự đồng hành của AI khi chọn nghề, Gen Z có thể học cách tránh "bẫy xu hướng", và xây dựng một con đường sự nghiệp mang đậm dấu ấn cá nhân. Chính dấu ấn ấy mới là điều khiến bạn không bao giờ bị thay thế dù AI có phát triển nhanh đến đâu đi nữa.

Tiếp nối câu chuyện ‘Tôn vinh giá trị Việt’ truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy.

Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình ‘vươn mình’ theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu.

Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.