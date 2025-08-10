Tính năng mới được thí điểm trên VNeID trong tháng 9, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày 8/8 đã ban hành kết luận phiên họp tháng 7, trong đó giao Bộ Công an triển khai liên thông dữ liệu đơn thuốc từ bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế và nhà thuốc, tích hợp đồng bộ trên VNeID.

Theo đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID, người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà; thí điểm từ tháng 9 và triển khai chính thức trong tháng 10.

Từ tháng 9 người dân có thể nhận được thuốc tại nhà nhờ liên thông dữ liệu đơn thuốc trên VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh tiện ích này, trong kết luận phiên họp tháng 7 vừa, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu.

Đồng thời, các đơn vị khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến ngày 1/10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

Các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế chủ trì xây dựng và triển khai giải pháp số hóa nhằm kiểm soát hiệu quả thực phẩm giả, thuốc giả, xác định đây là 2 lĩnh vực trọng điểm cần tuyên chiến và xử lý triệt để.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo luật sửa đổi 4 luật gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế khuyến khích cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, cũng như phối hợp với Bộ Tài chính, Công Thương triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc, thúc đẩy Internet vệ tinh.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ được giao sớm xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng; cơ chế thu hút nhân tài trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với mục tiêu ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ