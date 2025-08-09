Hoạ sĩ Việt đứng sau nhiều skin hot của LMHT nhận xét: “Black Myth: Wukong là game đẹp nhất gần đây”

Duy Nguyễn - Phó Giám đốc Nghệ thuật tại Riot Games, hoạ sĩ thiết kế người Việt vừa được Apple vinh danh trong chiến dịch "Những người ôm giấc mơ" - ngoài công việc liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, anh còn là một game thủ thực thụ, từng chơi qua nhiều tựa game kinh điển như Final Fantasy, God of War, Prince of Persia…

Với hơn 15 năm làm nghề, anh luôn giữ thói quen quan sát, ghi nhớ và chiêm nghiệm cái đẹp trong từng chi tiết thị giác.

Nguyễn Khánh Duy (hay Duy Nguyễn) - họa sĩ thiết kế nhân vật, đồng thời là Phó Giám đốc Nghệ thuật (Associate Art Director) tại Riot Games.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về tựa game nào từng chơi khiến anh ấn tượng nhất về mặt hình ảnh, Duy Nguyễn dừng lại khá lâu để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. "Cái này rất là khó," anh nói, "tại vì mình vẫn tin mỹ thuật là thứ rất tùy từng người, giống như có người thấy đẹp, người khác lại thấy không."

Nhưng nếu phải chọn, anh vẫn nghiêng về Black Myth: Wukong - trò chơi hành động đến từ Trung Quốc từng gây tiếng vang toàn cầu năm 2024. "V ới gu thẩm mỹ của mình, mình thích những game mang tính huyền ảo nhưng diễn ra một cách ‘mature’, trưởng thành hơn, có phần hơi u tối một chút," anh chia sẻ.

Không chỉ thế giới hay bối cảnh, Black Myth: Wukong còn gây ấn tượng bởi cách các nhà phát triển tưởng tượng và tạo hình nhân vật, từ các sinh vật thần thoại, yêu quái, đến những vị thần. Mỗi nhân vật đều mang dáng vẻ riêng biệt, đôi khi đáng sợ, đôi khi kỳ lạ, nhưng luôn gợi nên cảm giác huyền bí và cổ xưa.

Trên trang cá nhân, anh cũng từng chia sẻ nhiều artwork cá nhân lấy cảm hứng từ trò chơi, trong đó nổi bật là tượng con miniboss "Sư đầu to" Wandering Wight Spirit - kẻ địch quen mặt từng khiến không ít game thủ Black Myth: Wukong vã mồ hôi ngay từ những giờ chơi đầu tiên.

Bức tượng Wandering Wight Spirit mà Duy thực hiện và chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Ít ai biết rằng, Duy Nguyễn cũng chính là nghệ sĩ từng thiết kế trang phục Ngộ Không Bá Nhật trong Liên Minh Huyền Thoại - một skin được đông đảo game thủ yêu thích.

Không chỉ yêu thích những game mới như Black Myth: Wukong, Duy Nguyễn còn dành nhiều tình cảm cho các tựa game kinh điển mà anh từng chơi từ thời niên thiếu. "Hồi xưa mình thấy Heroes of Might and Magic rất đẹp, Diablo cũng đẹp, đặc biệt là game của Blizzard thì mình thấy nó rất timeless, tức là đẹp theo cách vượt thời gian," anh chia sẻ.

Ngay cả với tựa game mình đang tham gia thiết kế là Liên Minh Huyền Thoại , Duy cũng cho rằng đây mãi là một game đẹp, nhưng nét đẹp của trò chơi không đến từ công nghệ đồ hoạ tiên tiến, mà đến từ hướng tiếp cận thẩm mỹ khác biệt. "LMHT không chạy theo công nghệ mới. Nó giống như kiểu các bạn xem hoạt hình Disney cũ vậy. Những phim 3D như Toy Story phần đầu giờ xem lại có thể thấy lỗi thời, nhưng Little Mermaid hay Beauty and the Beast thì vẫn đẹp, vì mọi thứ được làm thủ công bằng tay. Riot cũng hướng tới điều đó."

Một số tác phẩm có sự góp sức của Duy Nguyễn trong Liên Minh Huyền Thoại.

Theo anh, chính việc giữ gìn cảm giác thủ công, sự can thiệp của bàn tay con người trong từng chi tiết thay vì để máy móc làm thay là yếu tố khiến hình ảnh của League of Legends có thể giữ được giá trị thẩm mỹ lâu dài. "Tùy từng thời điểm mà gu thẩm mỹ của mình thay đổi, hiện tại mình thích Wukong. Nhưng biết đâu tương lai sẽ lại có những cái tên khác."

Với Duy, Black Myth: Wukong không chỉ là một trò chơi đẹp mà còn là minh chứng cho việc một nền văn hóa phương Đông có thể được chuyển thể thành một tác phẩm game tầm cỡ, khiến cả thế giới phải trầm trồ. "Mình thấy Trung Quốc đã làm được rồi. Wukong là cái tên game thủ nào cũng biết," anh chia sẻ.

Nhưng điều khiến Duy hào hứng nghĩ đến, là một viễn cảnh không xa, nơi các nghệ sĩ và nhà làm game trẻ ở Việt Nam có thể cùng nhau tạo nên những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, đủ sức chinh phục thị trường toàn cầu. "Các bạn Việt Nam bây giờ giỏi lắm. Nếu chúng ta cùng làm, cùng chia sẻ kinh nghiệm thì mình tin chắc, game Việt cũng sẽ có ngày được thế giới công nhận. Vì mình hiểu văn hóa nên mình nghĩ là nó sẽ chạm đến tim nhiều người. Và nếu có dự án nào như vậy, mình chắc chắn sẽ tham gia."