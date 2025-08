3 mẫu iPhone vừa bị Apple khai tử tại Việt Nam

Mới đây, Apple đã âm thầm dừng phân phối ba mẫu iPhone gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus tại Việt Nam. Đây đều là những thiết bị thuộc thế hệ cũ, từng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tập khách hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cả ba đều đã đồng loạt biến mất khỏi các kệ hàng chính hãng.

iPhone 11 và iPhone 12 thực tế đã bị Apple ngừng sản xuất từ vài năm trước, nhưng vẫn tiếp tục được kinh doanh ở một số thị trường có nhu cầu cao, trong đó có Việt Nam. Nhóm sản phẩm này từng ghi nhận doanh số tốt, đặc biệt trong phân khúc phổ thông và cận cao cấp. Nhờ mức giá dao động dưới 12 triệu đồng, bộ đôi này trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng muốn sở hữu iPhone chính hãng với chi phí tiết kiệm.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các hệ thống bán lẻ lớn trong nước đều đã dừng hoàn toàn việc nhập mới và trưng bày iPhone 11, iPhone 12. Động thái này được xem là bước dọn đường cho các sản phẩm đời mới hơn, đồng thời thu hẹp sự phân mảnh trong dải sản phẩm đang ngày càng kéo dài của Apple. Sự biến mất của hai mẫu máy này cũng khiến iPhone 13 nghiễm nhiên trở thành chiếc iPhone chính hãng có mức giá thấp nhất còn lại trên thị trường, với giá bán lẻ phổ biến khoảng 11,3 triệu đồng cho bản 128GB.

Khác với iPhone 11 và 12 vốn có thời gian tồn tại dài, iPhone 14 Plus là mẫu máy bị khai tử khá sớm. Sản phẩm này được cho là đã ngừng kinh doanh từ tháng 2, ngay sau khi Apple tung ra dòng iPhone 16e. Mặc dù thuộc thế hệ mới hơn và sở hữu màn hình lớn, pin trâu, nhưng iPhone 14 Plus lại không nhận được sự quan tâm từ người dùng Việt. Doanh số của thiết bị này luôn ở mức thấp, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng máy bán ra của dòng iPhone 14.

Việc iPhone 14 Plus rút lui sớm phản ánh thực tế thị trường: người dùng Việt không còn quá mặn mà với dòng iPhone Plus. Thay vào đó, xu hướng đang nghiêng về các dòng máy nhỏ gọn hơn hoặc đời cao hẳn để tận hưởng nhiều nâng cấp vượt trội. Sau khi iPhone 14 Plus dừng bán, iPhone 15 Plus được định vị là lựa chọn thay thế trực tiếp, với thiết kế tương tự nhưng cấu hình và trải nghiệm camera được cải thiện. Mẫu máy này hiện có giá niêm yết khoảng 19 triệu đồng cho bản 128GB.

Trong nhiều năm, Apple luôn duy trì chiến lược kéo dài vòng đời của những mẫu iPhone đời cũ, đi kèm chính sách giảm giá mạnh để thu hút nhóm người dùng phổ thông. Chiến lược này từng phát huy hiệu quả, đặc biệt tại thị trường Việt Nam, nơi người dùng vẫn ưu tiên giá cả khi mua thiết bị công nghệ. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, sau đợt điều chỉnh giá từ tháng 3, doanh số iPhone đời cũ (trừ dòng iPhone 16) đã tăng tới 70%, và đạt mức tăng trưởng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, việc ba mẫu iPhone cũ lần lượt bị rút khỏi danh mục bán lẻ cho thấy Apple đang siết chặt hơn chiến lược sản phẩm tại Việt Nam. Việc tập trung vào những dòng máy có sức bán tốt và hạn chế sự chồng chéo giữa các thế hệ có thể giúp hãng tối ưu hơn về mặt vận hành, đồng thời giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc chọn lựa thiết bị phù hợp với nhu cầu và túi tiền.