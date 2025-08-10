Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách sau sẽ bị mất tiền, khóa thẻ, truy thu chi phí

Từ ngày 15/8/2025, Nghị định 188/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có các nội dung liên quan đến việc thu hồi, tạm giữ và tạm khóa giá trị sử dụng thẻ BHYT khi phát hiện hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ thu hồi thẻ BHYT nếu phát hiện có hành vi gian lận trong việc cấp thẻ, bao gồm: gian lận thông tin về đối tượng, mức hưởng khi cấp thẻ BHYT, các hành vi gian lận khác; trường hợp người có tên trong thẻ BHYT không còn tham gia BHYT; hoặc được cấp trùng thẻ BHYT.

Từ ngày 15/8, hành vi mượn hoặc cho mượn thẻ BHYT có thể bị khóa thẻ, xử phạt tối đa 5 triệu đồng nếu gây thiệt hại quỹ BHYT. Người vi phạm còn phải hoàn trả toàn bộ số tiền khám chữa bệnh đã hưởng sai. (Ảnh minh hoạ)

Thẻ BHYT cũng sẽ bị tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng trong trường hợp người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác. Khi đó, người có tên trên thẻ bị tạm giữ sẽ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ, nộp phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Về mức xử phạt, Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định rõ:

- Phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám, chữa bệnh nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

- Phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng nếu hành vi trên làm phát sinh thiệt hại cho quỹ BHYT.

Như vậy, việc sử dụng thẻ BHYT không đúng quy định, cụ thể là dùng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để đi khám, chữa bệnh, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Người dân cần tuyệt đối tránh hành vi này để không bị mất quyền lợi BHYT và đối diện với các chế tài hành chính.

Những trường hợp bị thu hồi, tạm giữ, tạm khóa thẻ BHYT từ ngày 15/8

1. Thẻ BHYT bị thu hồi trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật BHYT, bao gồm: có hành vi gian lận trong việc cấp thẻ; hoặc người có tên trong thẻ không còn tham gia BHYT.

2. Các hành vi gian lận trong việc cấp thẻ BHYT có thể là: cung cấp thông tin sai lệch về đối tượng, mức hưởng; hoặc thực hiện các hình thức gian lận khác để được cấp thẻ.

3. Thẻ BHYT sẽ bị tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng nếu phát hiện người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ của người khác. Khi đó, người có thẻ bị tạm giữ phải đến nhận lại thẻ, đồng thời nộp phạt và khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

4. Khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp trên, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tự phát hiện hoặc nhận được thông báo từ các cơ sở y tế về hành vi vi phạm.

6. Sau khi thực hiện việc thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo đến người tham gia BHYT để biết và thực hiện nghĩa vụ liên quan.

7. Việc mở khóa hoặc trả lại thẻ BHYT sẽ được thực hiện sau khi người cho mượn và người sử dụng thẻ BHYT của người khác đã hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt hành chính.

Do đó, từ ngày 15/8, người dân cần đặc biệt lưu ý việc sử dụng đúng thẻ BHYT mang tên mình khi đi khám, chữa bệnh. Tuyệt đối không cho người khác mượn hoặc mượn thẻ của người khác để tránh bị phạt, bị khóa thẻ và mất quyền lợi bảo hiểm y tế.

