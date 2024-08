Vừa qua, “em gái Taylor Swift" Sabrina Carpenter đã cho ra mắt full album Short n Sweet. 12 ca khúc mới nhanh chóng xâm chiếm các BXH, trở thành sản phẩm bứt phá nhất sự nghiệp 10 năm của “búp bê làng nhạc".

Sáng 26/8, Pitchfork chấm album Short n Sweet 8 điểm. Con số cao ngất ngưởng vượt qua cả album The Tortured Poets Department của Taylor Swift, cho thấy sự ưu ái của Pitchfork dành cho Sabrina Carpenter.

Album mới của Sabrina Carpenter đang nhận được phản hồi tích cực

Pitchfork chấm Short n Sweet tận 8 điểm

Bên cạnh loạt thành tích mới, album Short n Sweet còn khiến báo chí tốn giấy mực khi khơi gợi chuyện tình tay ba giữa Sabrina, Shawn Mendes và Camila Cabello. Sau hơn một năm kể từ lần đầu được bắt gặp tay trong tay với ca sĩ điển trai nhất nước Mỹ, Sabrina Carpenter quyết đưa chuyện tình chóng vánh của mình vào album.

Sabrina Carpenter - Taste

Loạt tracks như Taste, Coincidence,... đề cập đến việc Shawn Mendes trong thời gian tìm hiểu Sabrina thì vẫn còn nhớ nhung “bồ cũ” Camila Cabello. Bên cạnh đó, Sabrina còn “đá xéo" biến nụ hôn tái hợp của bộ đôi Senorita tại Coachella 2023 thành trò hề. Trong chớp mắt, Camila Cebello bị chỉ mặt đặt tên là “tiểu tam" đeo bám tình cũ.

Sabrina Carpenter tay trong tay Shawn Mendes một thời gian ngắn vào đầu năm 2023

Shawn Mendes và Camila Cabello được bắt gặp tại Coachella 2023, không lâu sau khi Shawn công khai bên cạnh Sabrina

Sabrina biến nụ hôn Coachella của Shawn và Camila thành trò hề

Bị cuốn vào drama, mới đây Camila Cabello đã có động thái được cho là đáp trả “em gái Taylor Swift”. Cụ thể, giọng ca Havana đăng tải một video mới lên TikTok, đính kèm ca khúc June Gloom. Trong đoạn nhạc, Camila hát rằng người bạn trai cũ của cô dù đã có bạn gái mới những vẫn chưa thể quên được cô. Anh ta lén lút, giấu bạn gái mới và đến với cô trong đêm.

Video mới của Camila trên TikTok đính kèm ca khúc June Gloom

Đoạn nhạc của Camila Cabello là đang đề cập đến vị trí của Sabrina Carpenter trong lòng Shawn Mendes?

“If she's so amazing; Why are you on this side of town? If you like her so much; What are you here tryna find out?” (Tạm dịch: Nếu như cô ấy tuyệt thế sao anh còn đến đây bên tôi? Nếu thích cô ấy thế tại sao còn ở đây loay hoay tìm câu trả lời?). Không cần đồn đoán sâu xa, đoạn nhạc của Camila Cabello là đang đề cập đến vị trí của Sabrina Carpenter trong lòng Shawn Mendes.

Shawn Mendes thực sự nặng lòng với Camila

Ở một diễn biến khác, Shawn Mendes nhấn thích ảnh của Camila Cabello giữa lúc tâm điểm hướng về 3 nhân vật chính. Shawn Mendes thực sự nặng lòng với Camila. Nam ca sĩ từng khẳng định Camila mãi là tình đầu anh yêu mến từ rất lâu, tình cảm này sẽ không thay đổi.

Fan nhạc chia thành hai luồng ý kiến, người bênh vực Sabrina, hiểu cho sự ấm ức của cô. Nhưng cũng có người đứng về phía Camila Cabello, cho rằng Shawn Mendes mới là người đáng trách nhất. Tuy nhiên, như đại đa số mối tình tay ba của người nổi tiếng, người nữ luôn nhận chỉ trích nhiều hơn.