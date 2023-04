Tình chị em "cảm lạnh" của nhóm nữ Kpop: Đăng tải MV đậm mùi... "bách hợp" trong ngày cưới, cưa đôi nút vàng YouTube cho nhau

Davichi là một trong số ít những nhóm nữ Kpop gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài khi cùng đồng hành trong suốt gần 2 thập kỷ. Với Kang Minkyung và Lee Haeri, tình cảm giữa họ không chỉ là đồng nghiệp mà là bạn bè, người thân của nhau. Hai nữ thần tượng đã luôn gắn bó trong mọi khoảnh khắc, từ lúc debut đến khi gặt hái được thành công, những thăng trầm hay ngày trọng đại của cuộc đời.

Đặc biệt, Davichi còn thân thiết đến mức những khoảnh khắc thể hiện tình cảm của họ cũng khiến người hâm mộ phải dở khóc dở cười.

Davichi luôn khiến người hâm mộ tự hào với tình bạn tuyệt đẹp

Đồng hành trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống như những người tri kỷ, tình chị em khăng khít khó ai có thể thay thế

Davichi ra mắt vào năm 2008, nhận được nhiều sự chú ý khi mang làn gió mới ballad đến với thị trường Kpop đang có xu hướng nhạc sôi động. Với vocal nội lực cùng sự kết hợp ăn ý, nhóm đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công với những bản ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Ca khúc chủ đề trong album debut I Hate You, I Love You của Davichi đã đạt được nhiều thành tích khủng khi công phá các BXH Hàn Quốc, giúp 2 cô gái giành được giải tân binh xuất sắc nhất. Đặc biệt, ca khúc We Were In Love kết hợp cùng T-ara vào năm 2011 đã đưa tên tuổi của Davichi phủ sóng toàn châu Á.

Davichi từng giành giải tân binh xuất sắc nhất

Ca khúc We Were In Love kết hợp với T-ara đã giúp tên tuổi của nhóm vươn tầm Châu Á

Không những gắn bó trong những năm tháng sự nghiệp mà Davichi còn luôn đồng hành với nhau cả những khoảnh khắc đời thường. Năm 2013, thành viên Kang Minkyung từng vướng vào scandal lộ hình ảnh nhạy cảm, dù đã xác minh được những bức hình đó là giả nhưng danh tiếng của Davichi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng thời gian đó, Kang Minkyung đã luôn có người chị cùng nhóm Lee Haeri kề bên, tiếp thêm động lực cho nữ thần tượng vượt qua khó khăn cũng như cùng cô quảng bá để duy trì sự nghiệp. Lee Haeri cũng từng đón người em cùng nhóm về sống chung khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm hiếm có khó tìm của Davichi.

Hai thành viên luôn đồng hành với nhau trong những lúc khó khăn

Vào ngày trọng đại của Lee Haeri, Kang Min Kyung từng khiến khán giả tại hôn lễ nghẹn ngào khi gửi lời chúc đầy cảm động đến nữ idol cùng người đàn ông cô sẽ gắn bó cả đời: "Đối với em, chị vẫn luôn là sự ưu tiên số 1 và quan trọng nhất. Em mong chị hãy mạnh mẽ bước về phía trước, nếu có khi nào mệt mỏi hay đau đớn thì cứ dừng chân 1 lúc rồi lại bước tiếp. Em sẽ luôn ở bên và làm chỗ dựa vững chắc nhất của chị".

Lời chúc phúc vô cùng cảm động của Kang Min Kyung trong ngày cưới người chị thân thiết

Hết tình cảm mùi mẫn đến những khoảnh khắc "cảm lạnh"

Ngoài những lúc thể hiện tình cảm khiến dân tình ngưỡng mộ, Davichi còn có những khoảnh khắc độc nhất dở khóc dở cười. Cụ thể, mới đây, thành viên Kang Minkyung của nhóm đã nhận được nút vàng sau khi kênh YouTube đạt 1 triệu người theo dõi.

Cô nàng đã đăng tải video chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ và không quên cảm ơn người chị cùng nhóm: “Tôi đạt được 1 triệu người đăng ký nhờ vào video đám cưới của chị Haeri. Vậy nên tôi nghĩ đây không phải công sức của riêng mình mà còn của chị ấy nữa”. Sau đó, nữ idol khiến ai nấy đều phải bật cười khi quyết định cưa đôi nút vàng để mỗi người giữ một nửa.

Hành động cưa đôi nút vàng của Kang Minkyung khiến dân tình không khỏi bật cười

Trước đó, Minkyung từng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi đăng tải đoạn video đậm mùi "bách hợp" với biểu cảm thẫn thờ nhìn người chị thân thiết lên xe hoa trên nền nhạc ca khúc One And Only của nhóm. Biểu cảm “thất tình” đầy hài hước của nữ thần tượng đã nhanh chóng trở nên viral, được mệnh danh là phiên bản 2022 của MV đình đám Please Don’t (K. Will).

Biểu cảm "thất tình" hài hước của Kang Minkyung

Nguồn: Tổng hợp