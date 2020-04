Cư dân mạng phát sốt vì Hảo Hảo bán riêng muối chấm tôm chua cay, T-Ara và Davichi cũng không nằm ngoài khi "cảm thán" bằng cả một bài hát!

Những ngày qua, một sự kiện gây "chấn động" cư dân mạng, đặc biệt với những tín đồ ẩm thực chính là việc sau rất nhiều năm chờ đợi, thì Hảo Hảo đã phát hành riêng... muối chấm vị tôm chua cay huyền thoại! Ắt hẳn không ai trong chúng ta là không biết đến gói muối vị tôm chua cay nằm trong các gói mì Hảo Hảo bé xinh - thứ bột chấm "thần thánh" được mệnh danh là... chấm bất kì thứ gì cũng thấy ngon. Ngày xưa phải tích góp, chắt chiu từng gói một đầy khổ sở, thì giờ đây đã có hẳn một lọ muối riêng cho "tín đồ" của loại gia vị này!

"Sự kiện" ra mắt muối chấm tôm chua cay gây "chấn động".

Sự kiện này có sức "ảnh hưởng" lớn đến mức, cả T-Ara và Davichi cũng cho ra mắt bản "cover" để gọi tên 1500 loại trái cây trên trời dưới đất, từ Đông sang Tây để "triệu hồi" hoa quả về chấm muối?? Đây chính là ca khúc phản ánh tâm trạng chung của hàng triệu khán giả lúc này: chỉ muốn mua ngay một "vựa" trái cây để có thể chấm muối tôm chua cay cho... thoả cơn ghiền suốt nhiều năm qua!

Davichi và T-Ara cùng bản "cover" "We Were In Love" đặc biệt! (Nguồn: Page Diva Quanh Ta).

Từ "đào, bơ, quýt, nhãn, lê, táo, dừa", "xoài, cam, chuối, táo, dâu, chanh leo", "mận, na, hồng, cam, chuối, kiwi, táo, đào" cho đến cả "dừa, chôm chôm, đu đủ, thanh long", khán giả càng nghe thì càng thấy... thòm thèm, và dường như cảm nhận hương thơm trái cây đang phảng phất trong không khí (?!) Đảm bảo nghe xong giai điệu trên, khán giả chỉ muốn gom hết trái cây trong tầm mắt để chấm muối tôm chua cay ngay và luôn.

Và đây chắc chắn là tâm trạng chung của hàng triệu người ngay lúc này!

Đoạn clip trên thực ra là một đoạn hát nhép siêu hài hước trên nền MV gốc "We Were In Love", một sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn hoà giọng đầy cảm xúc giữa 4 thành viên T-Ara gồm Soyeon, Hyomin, Jiyeon và Hwayoung với 2 thành viên của nhóm song ca Davichi. Ca khúc được ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2011, là bản ballad làm "đắm say" hàng triệu khán giả Kpop lúc ấy. "We Were In Love" không chỉ nhận sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, mà còn đạt thành công mạnh mẽ về thương mại khi giữ vị trí Quán quân trên BXH Gaon và hạng 2 trên Korea KPop Hot 100.

"We Were In Love" MV - T-ARA & Davichi