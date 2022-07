Tình bạn “đại náo” phim Hàn: Có 1 cặp hay rủ nhau làm điều "khác lạ" mà càng xem càng mê!

Thử nghĩ xem cuộc sống mà không có bạn bè sẽ tẻ nhạt biết bao? Dù có nhiều hay ít bạn thì ai cũng nên xây dựng một tình bạn đích thực, sẵn sàng làm những trò… “vạn người chê” nhưng cực kì vui. Cùng điểm qua các hội bạn thân lầy lội đáng yêu trong phim Hàn nhé!

Hội bạn "thực thần": Chuyên giải quyết nỗi buồn bằng đồ ăn

Không chỉ cùng chia sẻ niềm đam mê với cử tạ, ba nữ vận động viên trẻ tuổi Jung Nan Hee (Jo Hye Kyung), Lee Sun Ok (Lee Joo Young) và Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) trong bộ phim Hàn nổi tiếng Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo còn khiến khán giả bật cười với những lần pha trò hài hước đồng bộ của nhóm bạn thân.

Ba nàng cử tạ thân thiết trong phim

Còn gì vui hơn nếu như đang buồn mà lại có mấy đứa bạn khóc cùng mình, ăn cùng mình để nguyện cùng béo lên. Đúng là chẳng có tình bạn nào bền lâu hơn khi tất cả cùng đồng lòng ăn uống và chiến đấu lại với cả thế giới, rủ nhau hát hò banh nóc để quên hết nỗi buồn.

Đi đâu cũng phải thể hiện hết tinh thần ăn uống Có gặp vấn đề gì thì lòng vẫn vững như kiềng ba chân Tinh thần swag (phong cách chất, ngầu) phải thể hiện mọi nơi mọi lúc Hội bạn "quân sư tình yêu"

Dù xuất thân có phần khập khiễng khi một bên là con gái của nhà bán gà rán còn một bên là con gái rượu của một tập đoàn tài phiệt, thế nhưng xuất thân của cả hai đã không khiến tình bạn gắn bó của Young Seo và Shin He Ri (phim Hẹn Hò Chốn Công Sở) ảnh hưởng. Không những cùng nhau "nhậu say bét nhè" để chia sẻ nỗi lòng và an ủi đối phương, cả hai còn giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong chuyện tình yêu.

Luôn bên cạnh chia sẻ vui lẫn buồn, vui buồn thì ít mà chuyện nhảm thì nhiều Tình bạn đáng yêu thế này thì không cần người yêu cũng được Hội bạn vạn người... chê: Ngố không ai bằng!

Tình bạn "đũa lệch" của Woo Young Woo và Dong Geu Rami (phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo) cũng không hề kém cạnh khi Woo là một học sinh giỏi toàn trường mắc chứng phổ tự kỷ, thường được bạn bè trêu chọc với biệt danh là "con ngố", trong khi đó, Rami cũng không khá khẩm hơn là bao khi cô nàng được gọi là "con điên", thành tích lúc nào cũng thấp nhưng khả năng ca hát tiệc tùng thì bao la.

Phải thể hiện tinh thần bạn bè chuyên nghiệp

Tình bạn của họ bắt nguồn từ việc Woo cảm thấy luôn an toàn khi ở cạnh Rami bởi cô bạn luôn hết mực bảo vệ cô khỏi những trò xấu bắt nạt trên trường. Đến khi ra trường và bắt đầu đi làm, cả hai vẫn luôn gắn kết, bảo vệ và giúp đỡ đối phương mỗi khi cần.





Tâm sự chưa đủ, phải ôm mới chịu cơ

Hội bạn "không cùng một thế giới"

Seung Wan và Ji Woong (phim Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt) chắc hẳn là một tình bạn có "một không hai" của phim Hàn bởi cả hai như "không cùng sống trong một thế giới". Trong khi Seung Wan là nữ học sinh giỏi nhất trường được thầy cô ưu ái thì "trai đẹp lớp bảy" Ji Woong lại khiến giáo viên "nặng gánh" bởi luôn đội sổ, suốt ngày bày trò chọc phá mọi người xung quanh. Thế nhưng, cả hai là bạn thân chí cốt từ khi còn nhỏ xíu, học chung lớp và rất hiểu đối phương, thậm chí là luôn bên cạnh nhau để giải quyết các vấn đề của nhau.

Đừng tưởng tụi tui yêu nhau, chỉ là bạn tâm giao thôi nhé!

Trò nghịch ngợm thì nhiều vô số kể

Thắng thua không nhường ai

Dù có diễn thì cũng phải có tâm và logic: Tim bên trái chứ không phải bên phải nhé!

Muốn có bạn giống vậy thì tự kiếm đi, nhìn gì!

Gần đây, MXH cũng đang có một thử thách hay ho về tình bạn mang tên Khoe Bạn, đăng ảnh lúc mới chơi - bây giờ kèm theo hashtag #tinhbanvannguoime #cangchuyencangthan. Dù tình bạn vạn-người-mê hay chẳng-ai-mê cũng đều rất đáng tự hào và đáng được khoe với cả thế giới nhỉ? Mọi người còn chờ gì nữa mà không kể về tình bạn của mình đi nào!

