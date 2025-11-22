Tin tức mới nhất về đàn cá Koi vài trăm triệu bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng ở nhiều tỉnh miền Trung, kéo theo thiệt hại về người và của. Ngày 19/11 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh tượng trang trại cá Koi ở Đắk Lắk bị nước lũ cuốn đi đã nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, khiến nhiều người xem xót xa.

Cảnh tượng trang trại cá Koi khiến nhiều người xót xa (Nguồn: Đoàn Tiến Koi Farm)

Sau 3 ngày kể từ khi đoạn clip được chia sẻ, tình hình tại trang trại hiện ra sao đang là điều nhiều người quan tâm.

Trưa ngày 22/11, liên hệ với Đoàn Tiến - chủ trang trại cá Koi nói, anh chia sẻ với chúng tôi rằng hiện tại nước đã rút xong tình hình trang trại của mình hơi tan hoang. Riêng với những con cá được cho vào túi nilon thả trôi trong clip nói trên, anh Tiến tiết lộ tình trạng xót xa: Đã chết khoảng 1 nửa.

“Do ngập lâu quá, cá ở trong bịch nilon không có đủ không khí để thở” - anh Tiến cho biết.

Số cá Koi trong bịch nilon này đã chết khoảng một nửa

Về thiệt hại, trước đó anh Tiến ước tính con số rơi vào khoảng 200 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên ở hiện tại khi nước rút và kiểm tra tình hình trang trại, anh cho rằng con số có thể tăng lên khoảng 400 - 500 triệu vì “xe cộ, máy móc thiết bị đều hư hỏng”.

Trong các ngày 20 - 21/11, anh Tiến cũng liên tục cập nhật tình hình nước rút trên tài khoản cá nhân. Đặc biệt dù bản thân bị thiệt hại không nhỏ nhưng anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, liên tục gửi lời động viên đến mọi người: “Nước đang rút rồi cô chú anh chị, cố lên ạ”, “Miền Trung ơi cố lên nhé. Không gì là không vượt qua được”,...

Hiện tại, anh Tiến và gia đình đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, trang trại sau khi nước rút. Do vấn đề môi trường và nước chưa đảm bảo nên anh Tiến vẫn chưa thả cá trở lại. “2 vợ chồng mình đã phục hồi tạm ổn rồi ạ. Mọi người còn ở những vùng ngập cố gắng lên nhé” - chủ trang trại cá Koi nói thêm.

Trang trại ở thời điểm nước rút được 80 - 85cm (Ảnh chụp màn hình)

Và cập nhật mới nhất vào tối ngày 21/11, anh Tiến và gia đình đã dọn dẹp trang trại (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào ngày 19/11, Đoàn Tiến đăng đoạn clip ghi nhận tình trạng ngập lụt tại trang trại cá Koi ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Đoạn video chỉ vỏn vẹn 12s nhưng đã nhận về hơn 7 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích sau hơn 1 ngày chia sẻ. Trong clip, mực nước lũ đã vượt lên mặt lưới nhốt cá Koi. Với một số con Koi lớn, giá trị vài trăm triệu, chủ nhân đàn cá đã buộc phải nhốt tạm vào bao nilon có bơm oxy để cầm cự.

Thời điểm đó, chia sẻ nhanh trên báo Dân Trí, anh Tiến cho hay nơi mình đang sống chỗ nào cũng ngập, thiệt hại nặng nề. "Tôi như ‘ngồi trên đống lửa’ vì không biết trại cá Koi còn giữ được bao nhiêu con. Mưa dai dẳng, nước vẫn dâng, điện thoại sắp tắt nguồn… Cảm giác bất lực lắm", anh Đoàn Tiến chia sẻ.

Anh Tiến cũng cho biết nhà anh may mắn không ngập sâu như nhiều hộ dân khác, nhưng trại cá Koi của gia đình gần như đã bị lũ cuốn trôi. Nước dâng quá nhanh khiến toàn bộ khu vực nuôi cá biến thành một hồ nước đục ngầu, lưới chắn bị ngập, đàn cá thất thoát từng giờ. Với diễn biến đó, anh Tiến buộc phải nhốt tạm những con cá còn lại vào bao nilon có bơm oxy, tuy nhiên cách này chỉ duy trì được ít ngày.

Trong khi đó, vào sáng 22/11, theo VnExpress, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết đến tối hôm trước, mưa lũ đã làm 27 người chết và 8 người mất tích. Chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an vẫn đang cứu trợ người dân, nhất là tại những khu vực còn ngập sâu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lũ khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở Đắk Lắk bị ngập, trong đó hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Có 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng. Gần 63.000 ha hoa màu, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000 ha mặt nước nuôi thủy hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 3,5 triệu vật nuôi bị cuốn trôi.

Toàn tỉnh có 6 nhà máy cấp nước sạch phải tạm ngưng hoạt động. Mưa lớn gây ra 21 điểm sạt lở và ngập tắc giao thông, gồm 10 điểm trên các tuyến quốc lộ, 11 điểm trên tỉnh lộ và nhiều đường xã, đường nông thôn bị chia cắt. Gần 118.823 hộ dân bị mất điện. Thiệt hại ban đầu được ước tính hơn 4.500 tỷ đồng, địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, cập nhật số liệu.