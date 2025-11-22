Bên trong căn chung cư xây từ năm 1924 có giá 106 tỷ

Thượng Hải, trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu Trung Quốc, từ lâu đã nổi tiếng với thị trường bất động sản cực kỳ khắt khe và đắt đỏ. Giá nhà tại thành phố này liên tục tăng qua từng năm, đặc biệt ở những khu vực trung tâm, nơi lịch sử đô thị và kiến trúc cổ hòa quyện với nhịp sống hiện đại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, một số căn nhà và chung cư cổ, mặc dù đã gần trăm năm tuổi, lại có giá trị vượt trội và được săn đón gắt gao hơn hẳn các căn hộ hiện đại mới xây.

Không phải ngẫu nhiên mà các tòa nhà như Vũ Khang (Wukang Mansion) , xây dựng từ năm 1924 theo phong cách Art Deco, hay những căn hộ trên đường Thái An (Taian Road) được công nhận là di tích văn hóa, luôn trở thành tiêu điểm chú ý mỗi khi được rao bán. Những căn nhà này không chỉ đắt về giá tiền mà còn quý hiếm bởi lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa, khiến nhiều người giàu vẫn phải dè chừng khi muốn sở hữu.

Một trong những sự kiện gây xôn xao thị trường trong thời gian gần đây là việc một căn chung cư tại tòa Vũ Khang , diện tích 176,2 m2, được rao bán với giá 30,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 106 tỷ đồng) .

Ngay khi thông tin này được đăng tải, hàng chục nhóm khách hàng và các môi giới địa phương đã xếp hàng xem nhà mỗi ngày, khiến căn hộ trở thành tâm điểm bàn tán. Không chỉ vì mức giá cao, căn hộ này còn được coi là một trong những căn hiếm hoi còn giữ nguyên kiến trúc và nội thất gốc từ năm 1924, khiến giá trị của nó vượt xa con số tiền mặt mà người ta có thể trả.

Vì sao chung cư Vũ Khang lại đắt đỏ?

Đầu tiên, đây là một tòa nhà cổ gần trăm năm tuổi, mang đậm phong cách kiến trúc Art Deco đặc trưng của Thượng Hải thập niên 1920. Tòa nhà này được ví như "hòn ngọc", biểu tượng kiến trúc Pháp giữa lòng Thượng Hải. Trần nhà cong, hành lang L-shaped, cửa sổ và gỗ nguyên bản đều được giữ gìn cẩn thận. Kiến trúc sư Ladislav Hudec , người từng thiết kế nhiều công trình nổi tiếng tại Thượng Hải, đã để lại dấu ấn riêng trong từng chi tiết của tòa nhà, từ ánh sáng, bố cục cho đến từng chi tiết trang trí.

Thứ hai, vị trí của tòa nhà nằm tại trung tâm, gần các tuyến đường quan trọng, thuận tiện cho việc đi lại, học hành hay công việc của cư dân cao cấp.

Thứ ba, giá trị văn hóa và xã hội cũng là yếu tố quan trọng. Nội thất nguyên bản như piano, giá sách, các bức thư pháp, trần cong và các chi tiết gỗ… không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ, đẳng cấp mà còn là biểu tượng văn hóa của giới thượng lưu.

Cuối cùng, nhu cầu mua các ngôi nhà cổ như thế này ở Thượng Hải rất cao, song nguồn cung lại khan hiếm. Nên giá thành ngày càng đắt đỏ là điều có thể hiểu được.

Vậy bên trong các căn chung cư đắt đỏ này ra sao?

Đó là không gian rộng rãi, hướng nam, đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập.

Nội thất được giữ nguyên từ năm 1924, trong khi chủ nhà trang trí thêm các chi tiết tinh tế như piano, giá sách đầy những tác phẩm văn học, nghệ thuật thư pháp. Không gian sống tại đây vừa tiện nghi vừa mang tính nghệ thuật cao, tạo trải nghiệm sống mà những căn hộ hiện đại mới xây khó có thể sánh bằng.

Với những chi tiết gốc được bảo tồn gần như hoàn hảo, căn hộ trở thành tác phẩm kiến trúc và nghệ thuật có thể sống , chứ không đơn thuần là bất động sản.

Tuy nhiên, ngay cả những người giàu có nhất cũng khó sở hữu căn hộ này. Một phần lý do là rào cản pháp lý và tài chính . Theo quy định mới, giao dịch căn hộ cổ như Vũ Khang yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền một lần, đồng thời giới hạn mức nộp thuế cho người ngoài tỉnh, khiến nhiều khách hàng dù dư dả cũng không thể trực tiếp mua được.

Thêm vào đó, chủ nhà thường không liên hệ trực tiếp với môi giới; mọi giao dịch phải thông qua đại diện chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, để đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro. Chính đặc tính giao dịch phức tạp này khiến căn hộ không dễ tiếp cận, ngay cả với những tỷ phú, doanh nhân hay nghệ sĩ nổi tiếng.

Khách hàng phải hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố: tài chính vững mạnh, hiểu biết về lịch sử và kiến trúc, khả năng đáp ứng yêu cầu pháp lý và sẵn sàng thanh toán một lần. Chính những rào cản này tạo ra sự khan hiếm thực sự và biến căn hộ Vũ Khang thành một “tài sản trong mơ” với nhiều người giàu nhưng không đủ điều kiện pháp lý hay kỹ năng quản lý giao dịch.

Ngoài ra, giá trị xã hội - thẩm mỹ và tiềm năng đầu tư cũng làm tăng giá trị căn hộ. Nhiều khách hàng còn coi đây là biểu tượng đẳng cấp và là khoản đầu tư dài hạn, với khả năng tăng giá đáng kể theo thời gian.

