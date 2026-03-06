Tin mới nhất về chuyên án liên tỉnh quy mô lớn do vợ chồng Nguyễn Thị Quế Phương cầm đầu

Ngày 5/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra từ năm 2024 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Trước đó, tháng 7/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet.

Cơ quan Công an làm việc với một đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định, Mạc Duy Công, SN 1991 và vợ là Nguyễn Thị Quế Phương, SN 2002 phường Trần Liễu, TP Hải Phòng đã vận hành đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các website có địa chỉ tên miền ở nước ngoài dưới hình thức các game bài như: tài xỉu, xóc đĩa, xèng hoa quả, bắn cá...

Người chơi sử dụng các thiết bị điện tử như: máy tính, điện thoại di động có kết nối mạng Internet để truy cập vào website hoặc tải ứng dụng game bài.

Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua "điểm ảo" nạp vào tài khoản game bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Khi chơi thắng, người chơi sẽ đổi "điểm ảo" thành tiền VND bằng cách bán "điểm ảo" cho nhà phát hành game.

Từ năm 2024 đến 2025, Công và Phương sử dụng các tài khoản ngân hàng, có nhận diện khuôn mặt khi chuyển tiền, đăng ký tên mình cho các đối tượng bên Campuchia thuê để Tổ chức đánh bạc trên mạng internet và được hưởng số tiền 14.000 USD (khoảng 350 triệu đồng).

Tổng số tiền các bị can còn lại sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng internet là 1,1 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó 2 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 12 bị can về tội "Đánh bạc".

Do vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc có sự móc nối giữa các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ ở giai đoạn 2 để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.