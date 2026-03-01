Tin buồn cho người chờ mua iPhone 18 Pro

Giới yêu công nghệ vừa đón nhận một thông tin không vui từ các chuỗi cung ứng khi Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục "đóng băng" công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình trên thế hệ iPhone 18 Pro. Trước đó, cộng đồng iFan đã đặt kỳ vọng rất lớn rằng đây sẽ là chiếc smartphone tiên phong giấu hoàn toàn cụm cảm biến nhận diện khuôn mặt, giúp thu nhỏ vùng hiển thị bị chiếm dụng xuống 35% để mang lại trải nghiệm tràn viền sắc nét. Tuy nhiên, tiến độ nghiên cứu chậm chạp và những rào cản kỹ thuật khắt khe đã buộc gã khổng lồ xứ Cupertino phải đưa ra quyết định trì hoãn.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục giữ lại thiết kế Dynamic Island quen thuộc và có ngoại hình mặt trước gần như giống hệt người tiền nhiệm iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro khả năng cao sẽ có màn hình giống hệt iPhone 17 Pro và nâng cấp về Face ID ẩn chưa thể xuất hiện

Mặc dù gây thất vọng về mặt thiết kế, phần cứng bên trong của chiếc máy này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, hứa hẹn mang đến sức mạnh áp đảo. Nguồn tin rò rỉ khẳng định iPhone 18 Pro sẽ được trang bị con chip A20 Pro siêu việt, sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến nhất của TSMC. Đây là lần đầu tiên công nghệ bán dẫn đột phá này đặt chân lên một thiết bị di động của Apple. Song song với đó, hệ thống camera chính sẽ đón nhận những thay đổi lớn về khẩu độ, kết hợp cùng viên pin vượt mốc 5.000 mAh, chính thức thiết lập một cột mốc năng lượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử dòng Pro.

Dung lượng pin của iPhone 18 Pro ước tính có thể lên đến 40 giờ

Sự chậm trễ về thiết kế thực chất nằm trong một nước cờ chiến lược dài hơi đã được đội ngũ lãnh đạo Apple tính toán kỹ lưỡng. Các nhà phân tích nhận định hãng đang chủ động kìm hãm sự sáng tạo để dồn toàn lực cho năm 2027, thời điểm đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Mục tiêu tối thượng của Apple là trình làng một siêu phẩm tràn viền thực thụ, không hề có nốt ruồi hay khiếm khuyết đúng vào dịp trọng đại này.

Chính vì vậy, iPhone 18 Pro được định vị rõ ràng là một bản nâng cấp dồn dập về hiệu năng tính toán thay vì chạy đua ngoại hình. Đáng chú ý, năm 2026 cũng sẽ chứng kiến sự phá vỡ truyền thống khi Apple dự kiến tách sự kiện ra mắt thành hai đợt: bộ đôi iPhone 18 Pro, Pro Max và siêu phẩm màn hình gập iPhone Fold sẽ chào sân vào mùa thu, trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị dời lịch sang đầu năm 2027.

Nguồn: MacRumor