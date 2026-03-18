Quy định mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BCA ngày 03/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 03/02/2026).

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay, giấy phép lái xe không còn được chấp nhận để thực hiện thủ tục hàng không.

Đối với chuyến bay quốc tế, hành khách cần một trong các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;

- Thị thực/giấy miễn thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/thẻ đi lại doanh nhân APEC;

- Thẻ căn cước/CCCD (nếu có thỏa thuận quốc tế cho phép);

- Trẻ em có thể được ghi chung trong hộ chiếu của người đại diện hợp pháp.

Đối với chuyến bay nội địa:

- Đối với công dân Việt Nam:

+ Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID mức 2);

+ Hộ chiếu, giấy thông hành;

+ Thẻ Căn cước công dân, thẻ căn cước;

+ Giấy khai sinh (trẻ dưới 14 tuổi), giấy chứng sinh (trẻ dưới 02 tháng tuổi);

+ Thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, thẻ Đại biểu Quốc hội;

+ Giấy chứng minh/chứng nhận của Công an, Quân đội;

+ Thẻ kiểm soát an ninh Cảng hàng không;

+ Giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai (giá trị 30 ngày).

- Đối với công dân nước ngoài:

+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ;

+ Thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/giấy miễn thị thực;

+ Thẻ ngoại giao;

+ Tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

+ Giấy xác nhận mất hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp (giá trị 30 ngày).

Lưu ý: Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Là bản chính và còn giá trị sử dụng; hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý theo quy định;

- Nếu là tài khoản định danh điện tử mức độ 2, giấy khai sinh điện tử của hành khách thì phải đảm bảo khi xuất trình, tài khoản đang hoạt động bình thường.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An