Từ 1/4, mọi giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu người dùng thuộc trường hợp này

Từ ngày 1/4/2026, các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank có thể bị từ chối nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ tài khoản iNick để nhận tiền.

Cụ thể, theo thông báo từ VPBank, ngân hàng sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ đặt biệt danh cho tài khoản thanh toán kể từ thời điểm trên. Việc điều chỉnh này nhằm tuân thủ Thông tư 30/2025/TT-NHNN, trong đó yêu cầu tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên Căn cước công dân/Thẻ căn cước để tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch.

Trước đây, dịch vụ này cho phép khách hàng tạo "biệt danh" để thay thế số tài khoản khi chuyển – nhận tiền. Tuy nhiên, sau khi dừng triển khai, các giao dịch sử dụng biệt danh sẽ không còn hiệu lực. Trong trường hợp người gửi vẫn sử dụng thông tin cũ, giao dịch có thể không thực hiện được hoặc bị từ chối.

VPBank nhấn mạnh, việc ngừng dịch vụ không ảnh hưởng đến số tài khoản gốc, số dư tài khoản vẫn được bảo toàn trọn vẹn 100%, các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi. Toàn bộ quá trình đóng dịch vụ được thực hiện tự động và không phát sinh chi phí.

Ngân hàng đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động chuyển sang sử dụng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với VPBank) để chuyển và nhận tiền từ ngày 1/4/2026, cũng như cập nhật lại thông tin nhận tiền với đối tác, bạn bè và trên các nền tảng liên quan để tránh gián đoạn giao dịch.



