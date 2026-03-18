Công an cảnh báo tin nhắn Zalo, SMS có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, nhiều người dân trên cả nước tiếp tục trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Thuế, Công an hoặc UBND phường, xã, yêu cầu người dân “cập nhật căn cước công dân”, “đồng bộ định danh điện tử VNeID” hoặc “quyết toán thuế gấp” để tránh bị xử phạt.

Đáng chú ý, kẻ gian đánh vào tâm lý lo lắng, sợ sai sót trong thủ tục hành chính của người dân để liên tục thúc ép, tạo áp lực về thời gian. Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân nhanh chóng làm theo hướng dẫn với lý do “hoàn tất hồ sơ” trong thời gian ngắn.

Sau khi tạo dựng được niềm tin ban đầu, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân kết bạn qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Tiếp đó, chúng gửi các đường link lạ, thường là file cài đặt có đuôi .apk và giới thiệu đây là ứng dụng “Dịch vụ công”, “Tổng cục Thuế” hoặc công cụ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thực chất, đây đều là các ứng dụng chứa mã độc. Khi nạn nhân cài đặt và làm theo hướng dẫn, đặc biệt là cấp quyền “Hỗ trợ truy cập” (Accessibility), kẻ gian sẽ nhanh chóng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

Từ đó, chúng dễ dàng thao tác trên các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử và nhanh chóng chuyển tiền ra khỏi tài khoản của nạn nhân mà người dùng không kịp phát hiện. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp chỉ sau vài phút mất cảnh giác, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Tây Ninh)

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh chỉ ra một số dấu hiệu lừa đảo mà người dân cần đặc biệt cảnh giác như:

- Sử dụng số điện thoại cá nhân nhưng tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.

- Yêu cầu cài đặt ứng dụng qua đường link gửi qua tin nhắn trên Zalo, SMS,... không tải từ kho ứng dụng chính thức như Google Play Store hoặc App Store.

- Ứng dụng yêu cầu cấp quyền truy cập sâu vào hệ thống, đặc biệt là quyền Accessibility.

Từ những dấu hiệu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ hoặc nguồn không rõ ràng.

Đồng thời, không cấp quyền “Hỗ trợ truy cập” (Accessibility) cho các ứng dụng không xác định được nguồn gốc, nhằm tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Ngoài ra, người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại khi chưa xác minh rõ danh tính người liên hệ, kể cả trong trường hợp đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ thiết bị đã bị cài đặt ứng dụng chứa mã độc, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối Internet, đồng thời liên hệ với ngân hàng để kịp thời khóa tài khoản, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cần trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng khuyến nghị mỗi người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người ít tiếp cận công nghệ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

(Nguồn: Công an tỉnh Tây Ninh)