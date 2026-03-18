Những tài khoản hộ kinh doanh sau có thể bị ngân hàng dừng giao dịch chuyển tiền từ ngày 16/3

Từ 16/3: Không hoàn tất bước này, khách hàng có thể bị dừng giao dịch ngân hàng

Nhằm tuân thủ quy định tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo kể từ ngày 16/03/2026, khách hàng là Hộ kinh doanh khi thực hiện các giao dịch trên ngân hàng số ACB ONE BIZ sẽ bắt buộc áp dụng hình thức xác thực giao dịch bằng sinh trắc học, tương tự như khách hàng cá nhân.

Việc xác thực sinh trắc học nhằm tăng cường an toàn, bảo mật trong giao dịch ngân hàng số, bên cạnh đó còn phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo trong quá trình giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Hình thức xác thực áp dụng:

Tùy theo loại giao dịch và giá trị giao dịch, Hộ kinh doanh sẽ thực hiện xác thực bằng một hoặc kết hợp các phương thức sau:

- ACB Safekey (Safekey nâng cao)

- Khớp đúng sinh trắc học khuôn mặt của người sử dụng ACB ONE BIZ có quyền

- Áp dụng cho người dùng có quyền “Tất cả các quyền” và/hoặc “Ký xác nhận lệnh”

ACB cũng lưu ý, trường hợp chưa đăng ký sinh trắc học hoặc chưa kích hoạt ACB Safekey, một số giao dịch trên ACB ONE BIZ có thể không thực hiện được kể từ ngày 16/03/2026.

Hộ kinh doanh cần thực hiện đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, Kích hoạt ACB Safekey trên cùng một thiết bị sử dụng ACB ONE BIZ để đảm bảo giao dịch thông suốt.

Có 2 cách đăng ký để khách hàng hộ kinh doanh thực hiện:

Cách 1: Thực hiện trên ứng dụng ACB ONE BIZ: Thực hiện đăng ký sinh trắc học trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE BIZ (đối với công dân Việt Nam đủ điều kiện)

Cách 2: Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch ACB gần nhất trong giờ hành chính, mang theo Thẻ Căn cước/CCCD gắn chip còn hiệu lực để được hỗ trợ.

ACB khuyến nghị Hộ kinh doanh chủ động hoàn tất đăng ký sinh trắc học sớm để tránh gián đoạn giao dịch và đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục, an toàn.