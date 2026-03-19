Grab nhận “bão 1 sao”

Mới đây, ứng dụng gọi xe Grab đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng khi liên tục hứng chịu "cơn mưa" đánh giá 1 sao trên cả hai nền tảng Google Play và App Store. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng bùng phát dữ dội ngay sau khi hãng này đưa ra quyết định khóa tạm thời tài khoản của cả nam tài xế lẫn nhạc sĩ Minh Khang để tiến hành xác minh vụ việc nổi cộm trên MXH những ngày qua.

Theo đó, rất nhiều đánh giá 1 sao đi kèm những lời chỉ trích gay gắt, thể hiện sự thất vọng tột cùng trước cách xử lý bị cho là lạnh lùng và thiếu tình người của nền tảng gọi xe này. Nhiều người dùng truy cập vào ứng dụng chỉ để nhấn nút 1 sao kèm theo những lời kêu gọi gỡ cài đặt. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, trong khi hành khách có thái độ thiếu chuẩn mực, dùng lời lẽ xúc phạm và đe dọa người lao động, thì người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại là một tài xế yếu thế. Việc hãng xe "khóa app", tước đi "cần câu cơm" của một người lao động chỉ bằng một thông báo vô cảm khiến dư luận dậy sóng, biến sự đồng cảm dành cho tài xế thành làn sóng thịnh nộ chĩa thẳng vào hệ thống đánh giá ứng dụng.

Rất nhiều đánh giá 1 sao về ứng dụng Grab sau vụ việc tài xế xe công nghệ và nhạc sĩ Minh Khang

Đại diện Grab đã nhanh chóng đưa ra phản hồi ban đầu. Hãng giải thích rằng việc tạm khóa tài khoản của các bên liên quan là một phần bắt buộc trong quy trình kiểm tra tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo tính khách quan tuyệt đối khi có khiếu nại xảy ra.

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ. Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, chúng tôi đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.” Đại diện Grab chia sẻ.

Hình ảnh nhạc sĩ Minh Khang và nam tài xế xe công nghệ (Ảnh cắt từ clip)

Nhìn lại nguồn cơn của sự việc, mọi tranh cãi bắt nguồn từ một đoạn video camera hành trình rò rỉ vào ngày 11/3. Đoạn clip phơi bày cảnh nhạc sĩ Minh Khang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, liên tục có những lời lẽ nặng nề, văng tục dọa dẫm tài xế và cuối cùng yêu cầu dừng xe giữa chừng.

Phải đến sáng ngày 18/3, nam nhạc sĩ mới chính thức lên tiếng xác nhận sự việc. Ông thừa nhận bản thân đã uống rượu, mất kiểm soát lời nói và gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn khiếm nhã. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự bức xúc khi câu chuyện cá nhân lại bị phát tán công khai trên mạng xã hội. Theo nhạc sĩ Minh Khang, nếu cảm thấy bị xúc phạm, tài xế hoàn toàn có quyền dùng video làm bằng chứng để khiếu nại nội bộ với Grab. Việc đăng tải công khai đã khiến hình ảnh cá nhân và gia đình ông bị công kích nặng nề, buộc ông phải báo cáo với ứng dụng để tự vệ và bảo vệ quyền riêng tư.