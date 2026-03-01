Công an cảnh báo người dân về cuộc gọi không nên nghe, không gọi lại

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ, đặc biệt là những số có dấu hiệu bất thường như đầu số quốc tế hoặc dãy số dài không quen thuộc.

Theo thông tin từ Công an xã Krong (Gia Lai), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ để gọi đến người dân rồi nhanh chóng tắt máy. Hành vi này nhằm kích thích sự tò mò, khiến người nhận chủ động gọi lại.

Người dân nên thận trọng với chiêu trò lừa đảo qua cuộc gọi nháy máy. (Ảnh: TTXVN)

Khi thực hiện cuộc gọi ngược lại, người dùng có thể phải chịu mức cước phí cao, nhất là với các số quốc tế hoặc số dịch vụ tính phí. Nguy hiểm hơn, đây còn là bước đầu để các đối tượng xác định số thuê bao còn hoạt động, từ đó triển khai các chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, sau khi “xác nhận mục tiêu”, kẻ gian có thể tiếp tục liên hệ và giả danh cơ quan chức năng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp uy tín nhằm dụ người dùng cung cấp mã xác thực (OTP), mật khẩu hoặc thông tin tài khoản.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không gọi lại các cuộc gọi nhỡ từ số lạ, đặc biệt là những số có dấu “+” ở đầu hoặc dãy số bất thường. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hay mật khẩu qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ nhận diện và chặn cuộc gọi rác như Truecaller. Ứng dụng này sở hữu cơ sở dữ liệu lớn về số điện thoại, cho phép hiển thị thông tin người gọi ngay cả khi chưa được lưu trong danh bạ, qua đó giúp người dùng nhận diện nguy cơ lừa đảo và chủ động xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai