Thông tin mới từ Vietnam Airlines mà khách bay quốc tế cần biết rõ

Theo thông tin từ Tạp chí Spirit Vietnam Airlines, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, Vietnam Airlines sẽ dời toàn bộ hoạt động từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 tại Sân bay Ninoy Aquino (Manila, Philippines) bắt đầu từ ngày 29/03/2026 . Sự dịch chuyển này giúp hãng giải tỏa tình trạng hoạt động vượt công suất tại T1, đồng thời tận dụng không gian rộng rãi của ga T3 để hành khách dễ dàng làm thủ tục và nối chuyến cùng các hãng hàng không khác thuộc liên minh SkyTeam.

Tại khu vực châu Âu, từ ngày 31/03/2026 , khu vực làm thủ tục của hãng tại Sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp) sẽ được chuyển từ nhà ga 2E sang nhà ga 2C . Hành khách chỉ mất vài phút di chuyển quãng đường 200 mét để bước sang một không gian vừa được nâng cấp hiện đại, nơi đang phục vụ nhiều hãng bay lớn quốc tế như Emirates, Air Canada hay Xiamen Airlines.

Tiếp nối lộ trình này, từ ngày 19/05/2026 , Vietnam Airlines sẽ chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 mới tại Sân bay Frankfurt (Đức) , thay thế cho nhà ga T2 sẽ đóng cửa để cải tạo. Nhà ga T3 (dự kiến khánh thành tháng 04/2026) nổi bật với công nghệ hiện đại, trang bị nhiều quầy tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động. Hành khách có thể di chuyển dễ dàng giữa ga T2 cũ và T3 chỉ trong khoảng 5 phút thông qua hệ thống tàu Skyline hoặc xe buýt nội bộ của sân bay.

Với những điều chỉnh trên, để đảm bảo quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành . Việc chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc hệ thống kiosk tại sân bay sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian. Tại các nhà ga mới, hệ thống biển báo chỉ dẫn rõ ràng cùng đội ngũ nhân viên mặt đất của hãng luôn túc trực để hỗ trợ hành khách tìm đúng khu vực làm thủ tục.

Chiến lược đồng bộ hóa và nâng cấp nhà ga này là một bước đi tất yếu trong bối cảnh Hãng hàng không Quốc gia đang mở rộng mạnh mẽ mạng lưới bay. Sau khi thành công mở mới 14 đường bay quốc tế trong năm 2025 (nổi bật là các điểm đến châu Âu như Copenhagen và Milan), việc chuyển đến các nhà ga hiện đại hơn sẽ giúp hành khách có một hành trình xuyên suốt, dễ dàng kết nối tới mọi điểm đến trên toàn cầu.