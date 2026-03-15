Vietnam Airlines chỉ cách check-in online nhanh nhất trên VNeID

Để trải nghiệm phương thức làm thủ tục hiện đại này, hành khách cần đảm bảo thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản đang sử dụng phải được xác thực định danh điện tử ở mức 2. Hiện tại, tiện ích này đang được triển khai áp dụng riêng cho các chặng bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác, bao gồm mạng lưới chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco.

Hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Bước 1 : Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID với tài khoản đã được định danh mức 2.

Bước 2 : Chọn mục "Dịch vụ khác".

Bước 3 : Chọn mục "Dịch vụ hàng không".

Bước 4 : Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online" và chọn hãng hàng không Vietnam Airlines.

Lưu ý: Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng hành khách sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản.

Bước 5 : Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6 : Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay.

Bước 7 : Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa lên tàu bay.

Đã làm thủ tục cho chuyến bay nhưng chưa xác thực danh tính (eKYC)

Trường hợp đã hoàn thành làm thủ tục nhưng chưa thực hiện eKYC - một phương thức xác thực danh tính bằng sinh trắc học, hành khách thực hiện xác thực bằng cách truy cập ứng dụng VNeID và chọn các mục theo thứ tự sau: Dịch vụ khác - Dịch vụ hàng không - Check in online - Vietnam Airlines - Điền thông tin PNR/Số vé điện tử/Số thẻ FFP. Sau khi điền thông tin, hành khách sẽ được chuyển hướng đến màn hình thông báo kèm nút "Thực hiện eKYC".

Tại đây, hành khách chọn "Thực hiện eKYC" để tiến hành chụp ảnh và xác thực.