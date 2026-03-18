Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Gọi điện ngay cho hotline nếu được chuyển khoản loại tiền này

Trong bối cảnh giao dịch ngân hàng trực tuyến bùng nổ, việc bỗng nhiên nhận được một khoản tiền "lạ" vào tài khoản không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, đằng sau sự nhầm lẫn này có thể là những kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Những cái bẫy tinh vi từ tiền "mồi"

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra lời cảnh báo về các thủ đoạn chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch ngân hàng. Phổ biến nhất là chiêu thức chuyển tiền "mồi" .

Kịch bản: Kẻ xấu cố ý chuyển một số tiền nhỏ vào tài khoản của bạn, sau đó đóng giả là người chuyển nhầm để liên hệ xin lại.

Cạm bẫy: Chúng sẽ yêu cầu bạn chuyển trả vào một số tài khoản khác hoàn toàn với tài khoản gửi ban đầu hoặc dẫn dắt bạn truy cập vào các đường link lạ để "xác nhận thủ tục". Nếu nhẹ dạ làm theo, bạn có thể vô tình sập bẫy tín dụng đen hoặc bị rút sạch tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, một thủ đoạn khác cũng nguy hiểm không kém là giả danh nhân viên ngân hàng . Khi người dân đăng tin tìm người chuyển nhầm trên mạng xã hội, các đối tượng sẽ lập tức tiếp cận, tự xưng là cán bộ hỗ trợ tra soát để yêu cầu cung cấp mã OTP, quét mã QR hoặc đăng nhập vào website giả mạo.

Quy trình xử lý an toàn: "3 không - 2 có"

Để bảo vệ bản thân trước các rủi ro pháp lý và tài chính, Công an xã Nam Ban khuyến nghị người dân thực hiện quy tắc sau:

Nhóm quy tắc "KHÔNG":

Nhóm quy tắc "CÓ":

Lời khuyên để giao dịch an toàn

Xác nhận chính xác thông tin người nhận (tên, số tài khoản, ngân hàng) trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Kiểm tra kỹ số tiền và nội dung giao dịch để đảm bảo mọi thông tin là chính xác.

Bảo mật thông tin đăng nhập (tên người dùng, mật khẩu, mã OTP) của tài khoản Internet Banking. Không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng (ngân hàng sẽ không yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu qua điện thoại hoặc email). Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu định kỳ.

Không nhấp vào các liên kết trong email, tin nhắn SMS hoặc các ứng dụng không xác định mà yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản. Kiểm tra đường link ngân hàng có đúng tên miền chính thức của ngân hàng hay không, tránh truy cập qua các liên kết không rõ nguồn gốc.

Kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật tài khoản ngân hàng. Điều này yêu cầu bạn phải nhập mã OTP gửi qua tin nhắn hoặc email mỗi khi thực hiện giao dịch lớn hoặc lạ.

Đảm bảo rằng phần mềm ngân hàng và các ứng dụng bạn sử dụng được cập nhật mới nhất để tránh bị lợi dụng các lỗ hổng bảo mật. Cài đặt phần mềm diệt virus và bảo mật trên thiết bị của bạn để ngăn chặn phần mềm độc hại, keylog, hoặc trojan.

Nếu bạn nhận được yêu cầu chuyển tiền từ người lạ qua điện thoại, email hoặc mạng xã hội, luôn xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Tránh chuyển tiền cho người lạ hoặc trong những tình huống khẩn cấp mà không xác minh rõ ràng.

Kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn trên Internet Banking để phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào. Nếu phát hiện giao dịch lạ, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để xử lý.

Tránh đăng nhập Internet Banking qua các trang web không xác định hoặc dịch vụ bên thứ ba (như các ứng dụng không rõ nguồn gốc) để tránh bị chiếm quyền truy cập tài khoản.