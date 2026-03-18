Tin buồn cho hàng triệu người dùng ChatGPT

Mô hình thu phí hiện tại của ChatGPT nhiều khả năng sẽ sớm thay đổi khi chi phí vận hành các hệ thống AI ngày càng leo thang.

“Không có kịch bản nào mà giá cả không thay đổi mạnh khi công nghệ phát triển nhanh như hiện nay” , ông Nick Turley, người đứng đầu bộ phận ChatGPT tại OpenAI chia sẻ trên Podcast Bg2 Pod.

Ông Nick Turley cho biết, công ty đang cân nhắc điều chỉnh cách tính phí, trong đó các gói “không giới hạn” có thể sẽ không còn tồn tại trong tương lai.

Hiện tại, ChatGPT cung cấp gói miễn phí với giới hạn sử dụng, gói Plus 20 USD /tháng với giới hạn cao hơn và gói Pro 200 USD /tháng với hiệu năng nhanh hơn đi cùng không giới hạn lượt dùng.

Turley thừa nhận mô hình đăng ký hiện tại thực ra là giải pháp tình thế. "Chúng tôi vô tình bước vào mô hình trả phí theo tháng", ông nói.

Các gói cước hiện tại của ChatGPT

Vị quản lý của OpenAI mô tả đây là giải pháp ngẫu nhiên cho bài toán quản lý năng lực máy chủ trong giai đoạn đầu. Trước đây, ChatGPT được ra mắt như một bản dùng thử tạm thời, dự kiến ngừng hoạt động sau một tháng. Khi ứng dụng bùng nổ và người dùng yêu thích, OpenAI mới nhận ra đây là sản phẩm thực thụ.

Giờ đây khi AI ngày càng mạnh hơn, nó cũng tiêu tốn tài nguyên tính toán khổng lồ. Các tác vụ nặng như lập luận chuyên sâu hay tác nhân AI tự động tiêu thụ GPU gấp nhiều lần so với hỏi đáp thông thường. OpenAI đang nghiên cứu mô hình tính tiền theo mức sử dụng thực tế và thậm chí thử nghiệm quảng cáo như một cách mở rộng tiếp cận cho người dùng.

Turley nói mục tiêu lớn nhất của OpenAI vẫn là khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ "rất ngạc nhiên nếu giá không thay đổi", đặc biệt xét đến quy mô và tầm quan trọng của những đột phá kỹ thuật hiện tại.

Turley không phải người đầu tiên trong ngành chia sẻ vấn đề này. CEO Sam Altman của OpenAI nói rằng AI sẽ được bán như điện, tính theo mức tiêu thụ khi nhu cầu bùng nổ. Trong khi đó, CEO Satya Nadella của Microsoft đã đề cập đến việc tính phí theo tác nhân AI thay vì người dùng.

Không chỉ OpenAI, toàn ngành công nghệ cũng đang xem xét lại cách định giá AI. CEO ﻿Microsoft Satya Nadella từng đề cập khả năng tính phí “theo AI agent” thay vì theo người dùng, trong khi các nền tảng như Anthropic hay Google đã áp dụng mô hình trả phí theo mức sử dụng (pay-as-you-go).

Thị trường AI dự kiến chi hàng trăm tỷ USD xây dựng hạ tầng tính toán trong năm nay. Khi chi phí vận hành tăng và mô hình ngày càng phức tạp, các đơn vị phát hành buộc phải tính toán lại bài báo chi phí để tránh nguy cơ thua lỗ.