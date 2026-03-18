TGDD và Galaxy Studio khai phóng vũ trụ trải nghiệm AI với Galaxy S26 Series

Galaxy Studio được chia thành các trạm trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt người dùng đi từ tò mò đến phấn khích. TGDD và Galaxy S26 Series đã khéo léo biến nơi đây thành một điểm hẹn công nghệ sành điệu và phong cách, nơi khách hàng có thể vừa trải nghiệm mua sắm, vừa sáng tạo những nội dung « nghìn tim » có thể chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức.

Một Pop-up Studio duy mỹ và gợi tương tác cao, mời gọi bất kỳ ai đến trải nghiệm "định chuẩn" phong cách

Hành trình "khám phá quyền năng" vô cùng đa dạng qua từng trạm trải nghiệm với các minigame và quà tặng hấp dẫn.

Tại khu vực Nightography Video, người dùng thích thú trải nghiệm camera Mắt Thần Bóng Đêm chi phục các thử thách sáng tạo hình ảnh, video trong khung cảnh tái hiện thành phố về đêm với ánh sáng neon và nhiều chuyển động phức tạp.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm Nightography và cái kết mãn nhãn với bộ hình tuyệt đối điện ảnh

Giữa không gian tàu metro mô phỏng, Galaxy S26 Series gây ấn tượng mạnh với quyền năng của Privacy Display khi biến mọi dữ liệu riêng tư trở nên "vô hình", mang lại sự an tâm giữa đám đông.

Các trạm trải nghiệm khác cũng thu hút đông đảo khách đến khám phá như Photo Assist, AI Phone Experience, Gaming Zone… cho phép trải nghiệm sâu và chân thực các tính năng sáng tạo hình ảnh chuẩn studio hay chiến game cực mượt.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm và vượt qua thử thách tại các trạm với Galaxy S26 Series quyền năng

Tâm điểm của tuần lễ trải nghiệm Galaxy S26 Series chính là chuỗi hội thảo chia sẻ những bí quyết trải nghiệm và tối ưu các tính năng đáng tiền nhất trên siêu phẩm này từ 4 nhà sáng tạo nội dung năng động: Đan Anh, Rương Công Nghệ, Tony Phòng và Dế Mèn Lưu Ký.

Với chiếc camera ảo diệu và tính năng Horizontal Lock, Rương Công Nghệ đã mời ngay một khách mời quay một đoạn clip với độ xoay lắc như đang đu quẫy hăng hái trong một concert cực cháy. Kết quả gây trầm trồ là đoạn clip vẫn ổn định khung hình như dùng gimball.

Tony Phùng đánh giá chiếc camera này sẽ đốn tim hội bố mẹ mê con vì bắt trọn mọi khoảnh khắc tinh nghịch của bé một cách mượt mà, thậm chí cho bé thử làm tay ảnh nhí vẫn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp bất ngờ.

Tony Phùng và Dế Mèn Lưu Ký hướng dẫn khách mời tạo bộ chat sticker cá nhân cực chất

Dế Mèn Lưu Ký lại khiến người dùng bất ngờ với những thước phim đời sống chợ đêm Phú Yên bình dị, sống động. Dù được quay trong lúc di chuyển và điều kiện đèn đêm thách thức nhưng chiếc video vẫn kể câu chuyện bản sắc thật mượt mà, tương phản cao, sắc nét. Các khung cảnh ẩm thực đêm như một đại tiệc buffet xứ Nẫu được bày trước mặt "thực khách" Galaxy Studio tại TP.HCM.

Đan Anh trình diễn khả năng sáng tạo chỉ với vài thao tác đơn giản trong Photo Assist và Creative Studio là đã nhanh chóng tạo ra chiếc thiệp mời đậm chất cá nhân, rực rỡ sắc màu. Cô dí dỏm chia sẻ "Nếu như được hỏi nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Làm gì có chuyện đó nếu bạn sở hữu chiếc AI Phone quyền năng như Galaxy S26 Series!" khiến cả sự kiện trầm trồ.

Rương và Đan Anh thích thú khi khách mời trình diễn dùng AI để "làm đầy" chiếc bánh, thậm chí "đổi vị" từ bánh Tây sang bánh Tét đầy sáng tạo

Đặc biệt, cả 4 nhà sáng tạo nội dung đều tâm đắc tính năng Privacy Display - chống nhìn trộm chủ động từ 4 phía. Theo đó, dù đang đi spa, đi máy bay hay ở bất kỳ một không gian công cộng nào, các thông tin riêng tư như số dư, mật khẩu, bộ sưu tập, hợp tác kinh doanh… vẫn có thể tránh được các ánh nhìn dù là vô tình lướt qua.

Nếu như các trải nghiệm Galaxy Studio tuyệt vời đã thôi thúc mong muốn sở hữu Galaxy S26 Series thì những các hệ sinh thái ưu đãi cực cháy của TGDD hoàn toàn thỏa mãn khát khao này. Theo đó, khách tham quan được tặng ngay voucher giảm giá 1.000.000 đồng, thu cũ trợ giá đến 5 triệu, ưu đãi nhân đôi bộ nhớ trị giá đến 6 triệu, tặng sim data 8GB/ngày hoặc quy đổi giảm 2 triệu, thanh toán qua VNPay giảm thêm 1 triệu, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, bảo hiểm rơi vỡ trong vòng 6 tháng. Đặc biệt, cơ hội trúng quà trị giá đến 50 triệu và chính sách trả chậm 0% lãi suất giúp khách hàng có thể sở hữu ngay siêu phẩm này.

Đây chính là dấu ấn khác biệt mà TGDD mang lại : đưa siêu phẩm đến gần khách hàng thông qua một hành trình cảm xúc trọn vẹn trải nghiệm công nghệ và quà tặng hấp dẫn.