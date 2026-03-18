Một khu vực của Việt Nam ghi nhận can nhiễu hệ thống di động bất thường, kết quả tìm ra vật thể lạ

Ngày 4/3/2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử lý một trường hợp gây can nhiễu mạng thông tin di động. Nguồn nhiễu được xác định xuất phát từ thiết bị thu phát sóng lắp đặt tại một hộ gia đình.

Thông qua nền tảng giám sát iSpectra và hệ thống kiểm soát tần số chuyên dụng, cơ quan chức năng ghi nhận hiện tượng can nhiễu tại trạm BTS khu vực xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thực hiện đo kiểm thực địa, lực lượng chức năng xác định nguồn phát nhiễu là bộ thiết bị kích sóng điện thoại (repeater) được lắp đặt tại nhà ông B.V.Q để khuếch đại tín hiệu trong nhà.

Rủi ro từ thiết bị viễn thông không chứng nhận hợp quy

Làm việc với cơ quan chức năng, ông B.V.Q cho biết do tín hiệu di động tại nơi ở không ổn định nên đã tìm mua thiết bị kích sóng qua mạng xã hội TikTok. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, đồng thời thiết bị không có tem hợp quy và chưa được cấp phép sử dụng tần số theo quy định.

Sau khi xác minh, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 58, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Ông Q đã tự nguyện phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành phá hủy thiết bị vi phạm ngay tại thời điểm làm việc, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo thiết bị không còn khả năng hoạt động và ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây nhiễu. Ông Q đồng thời cam kết không tái sử dụng hoặc lắp đặt các thiết bị tương tự trong thời gian tới.

Ảnh hưởng của thiết bị kích sóng đến hạ tầng viễn thông

Theo phân tích kỹ thuật từ Cục Tần số vô tuyến điện, việc cá nhân tự ý sử dụng thiết bị kích sóng gây ra nhiều vấn đề đối với hệ thống thông tin liên lạc.

Làm gián đoạn kết nối: Thiết bị không đạt chuẩn gây can nhiễu, làm gián đoạn liên lạc giữa máy di động và trạm gốc của nhà mạng trong khu vực lân cận.

Suy giảm chất lượng dịch vụ: Ảnh hưởng đến tốc độ truy cập dữ liệu và độ ổn định cuộc gọi của các tổ chức, cá nhân xung quanh.

Nguy cơ mất an toàn: Các thiết bị trôi nổi tiềm ẩn rủi ro về an toàn điện từ và gây khó khăn cho việc quản lý tần số vô tuyến điện quốc gia.

Quy định về sử dụng thiết bị vô tuyến điện

Để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, người dân và các tổ chức cần lưu ý các quy định hiện hành:

Chỉ nhà mạng được phép lắp đặt: Các thiết bị kích sóng di động chỉ được các doanh nghiệp viễn thông lắp đặt để tối ưu vùng phủ sóng. Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng này không được tự ý sử dụng.

Lựa chọn thiết bị hợp quy: Các loại thiết bị vô tuyến điện khác (micro không dây, thiết bị điều khiển...) khi sử dụng phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận và công bố hợp quy.

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật: Trong trường hợp vùng phủ sóng yếu, người dân nên thông báo trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để được hỗ trợ giải pháp kỹ thuật đúng quy định.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng cần thận trọng khi mua sắm các thiết bị viễn thông trên không gian mạng nhằm tránh các vi phạm pháp luật và đảm bảo tính ổn định cho môi trường tần số vô tuyến điện.