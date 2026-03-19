Tìm thấy thi thể người phụ nữ lao xuống hồ ở Đức Cơ sau khi gọi điện nhờ bạn chăm sóc giúp 2 con

Sáng 19-3, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị Đ.T.B.Q (SN 1993, trú xã Ia Krêl) tử vong dưới hồ nước cho gia đình tổ chức mai táng.

Vào khoảng 22 giờ đêm 18-3, người dân phát hiện một người phụ nữ nhảy xuống khu vực hồ nước thuộc tổ dân phố 2, xã Đức Cơ nên trình báo công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đức Cơ đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày đã phát hiện thi thể chị Đ.T.B.Q - là người nhảy xuống hồ nước.

Hình ảnh chị Đ.T.B.Q ngồi bên bờ hồ trước khi nhảy xuống được người dân ghi lại

Qua tìm hiểu, Công an xã Đức Cơ xác định khoảng tháng 12-2025, chị Đ.T.B.Q nghi ngờ chồng là N.Q.P (SN 2000) có mối quan hệ yêu đương với người khác khi đi làm xa nhà. Từ đó, trong cuộc sống thường ngày, chị Đ.T.B.Q thường xuyên có lời nói không hay, ghen tuông với anh N.Q.P.

Đến ngày 18-3, giữa hai vợ chồng chị Đ.T.B.Q tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, anh N.Q.P đã lên giường đeo tai nghe, đi ngủ. Thấy vậy, chị Đ.T.B.Q đã lấy xe máy đi khỏi nhà và đến hồ nước thuộc tổ dân phố 2, xã Đức Cơ. Tại đây, chị Đ.T.B.Q đã gọi video call cho một người bạn nữ dặn dò ở lại chăm sóc hai con của chị Q. Sau đó, chị Q. để điện thoại trên bờ, vẫn ở chế độ gọi video call rồi tự nhảy xuống hồ nước dẫn tới tử vong.



Không lâu sau khi chị Đ.T.B.Q nhảy xuống hồ nước, anh N.Q.P (chồng chị Đ.T.B.Q) đã có mặt tại hiện trường, ngất lịm và được người dân đưa vào Trung tâm y tế Đức Cơ.