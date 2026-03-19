Vụ 2 cháu nhỏ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu: Đang sửa chữa, hé lộ kinh phí

Liên quan đến sự việc 2 cháu nhỏ 7 tuổi và 9 tuổi đập phá làm hư hỏng mô hình “Mã đáo thành công” trị giá 400 triệu đồng tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đã phối hợp với nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng cộng sự sửa chữa mô hình trên để phục vụ du khách và người dân trong dịp lễ 30/4 tới đây.

Thông tin được lãnh đạo UBND xã Lao Bảo xác nhận ngày 19/3, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Về kinh phí sửa chữa những chú ngựa bị hưng hỏng dự kiến hết khoảng 30 - 35 triệu đồng. Dự kiến, việc sửa chữa sẽ hoàn thành sau khoảng 1 tuần.

Nhiều tượng ngựa đã bị mất đầu, gãy chân, gãy đuôi sau khi bị đập phá. (Ảnh: Thanh Niên)

Như đã đưa tin, ngày 11/2 vừa qua, chính quyền địa phương phát hiện mô hình “Mã đáo thành công” bị đập phá, hư hỏng. Sau khi vào cuộc, Công an xã Lao Bảo xác định người gây ra vụ việc là 2 cháu nhỏ: H.V.B. (7 tuổi) và H.T.H. (9 tuổi), cùng trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo. B. và H. đã dùng cán cờ bằng sắt để đập phá, dùng chân đạp khiến một số tượng ngựa bị mất đầu, gãy chân, gãy đuôi,... Các dòng chữ trang trí cũng bị 2 cháu bóc phá. 2 cháu đã thừa nhận hành vi của mình.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn thôn Ka Tăng cho hay 2 cháu nhỏ đều là người đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ ly hôn.

B. hiện sống với cậu ruột. Trong khi đó, mẹ H. đi làm ăn xa nên cháu sống cùng ông bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi. 2 cháu là hàng xóm, thường xuyên đi học, đi chơi cùng nhau. Vị trưởng thôn kể thêm, không chỉ phá hoại mô hình “Mã đáo thành công”, B. và H. thường xuyên đi chơi lang thang, có khi 2- 3 giờ sáng mới về nhà.

Thầy Nguyễn Văn Ái, phụ trách điểm trường Ka Tăng, Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo chia sẻ thêm, B. và H. là 2 học sinh có lực học tốt. Tuy nhiên, B. ngoan ngoãn, biết nghe lời, đi học đều còn H. là trường hợp cá biệt, hiếu động, khó quản lý. Nhà trường đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc với gia đình H., tìm biện pháp giáo dục, hỗ trợ song việc này còn gặp trở ngại do hoàn cảnh của học sinh đặc biệt khó khăn, thiếu sự kèm cặp thường xuyên của bố mẹ.

Sau sự việc, Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để răn đe, giáo dục 2 cháu.

Mô hình "Mã đáo thành công" tại Công viên xã Lao Bảo gồm 8 tượng ngựa, có kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá. Mô hình này được thực bố trí trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, thu hút đông đảo người dân đến tham quan.