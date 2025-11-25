Tiểu Long Nữ đầu tiên trên màn ảnh: Bỏ hào quang làm giáo viên, giờ sống bí ẩn

Thần Điêu Đại Hiệp là tiểu thuyết kiếm hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung. Tác phẩm này được dựng thành phim và nhân vật nữ chính Tiểu Long Nữ của bộ phim luôn được khán giả quan tâm khi các phiên bản Thần điêu đại hiệp ra mắt.

Nhan sắc của Tiểu Long Nữ được ngợi ca "trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc". Bộ truyện này cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhà làm phim.

"Viên ngọc quý" của màn ảnh

Năm 1976, lần đầu tiên bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp được đài truyền hình của Hong Kong chuyển thể thành phim. Nữ diễn viên đầu tiên được chọn vào vai Tiểu Long Nữ là Lý Minh Thông.

Lý Minh Thông là nữ diễn viên đầu tiên đảm nhận vai Tiểu Long Nữ.

Nữ diễn viên sinh năm 1957 sở hữu vẻ hồn nhiên với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh. Vì lẽ đó, nhiều khán giả cho rằng, bà không hợp với vai Tiểu Long Nữ theo như miêu tả của nhà văn Kim Dung.

Ở thời điểm đó, do vẫn còn thiếu thốn về trang thiết bị cũng như điều kiện tạo hình, phiên bản Thần điêu đại hiệp của Lý Minh Thông chưa thật sự chuyển tải được toàn bộ tinh túy từ bộ tiểu thuyết. May thay, diễn xuất tự nhiên của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả hài lòng. Ngoài ra, bà vẫn được khán giả ấn tượng vì là nữ diễn viên đầu tiên vào vai nhân vật vạn người mê này.

Lý Minh Thông sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn.

Trước khi vào vai Tiểu Long Nữ, Lý Minh Thông là nữ diễn viên nổi tiếng. Bà từng được đảm nhận vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên. Vì vậy sau thành công của phim, bà càng nhận được tình cảm của khán giả.

Nữ diễn viên trở thành cái tên được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Thời gian này, bà cùng với Diêu Mễ và Văn Tuyết Nghi được gọi là "tam bảo của đài CTV" (Đài truyền hình thương mại Hong Kong (Trung Quốc) - một trong ba đài truyền hình miễn phí xứ cảng thơm).

Bà tiếp tục có thêm nhiều vai diễn khác như Hồng Lâu Mộng, Nhật Ký Kiếm Sĩ Lang Thang, Vua Cờ Bạc..., tuy nhiên không để lại ấn tượng như Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp.

Từ bỏ hào quang, sống kín tiếng

Năm 1978, khi Đài truyền hình thương mại Hong Kong (Trung Quốc) bị đóng cửa, Lý Minh Thông quyết định rời xa màn ảnh. Bà trở về cuộc sống đời thường, chuyển sang làm thư ký văn phòng kiêm giáo viên dạy piano.

Lý Minh Thông bắt đầu học piano từ năm 12 tuổi và hai lần giành giải quán quân trong các cuộc thi âm nhạc. Vì vậy khi dừng đóng phim, bà quyết định trở lại với đam mê từ nhỏ.

Năm 1982, Lý Minh Thông kết hôn với một doanh nhân Hong Kong. Đám cưới của bà có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng của đài CTV. Sau đó, bà và ông xã sinh được một người con trai.

Hình ảnh hiếm hoi hiện tại của Tiểu Long Nữ đầu tiên trên màn ảnh.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Lý Minh Thông hoàn toàn kín tiếng. Bà dành thời gian tập trung cho công việc và chăm sóc gia đình.

Ở tuổi 68, Tiểu Long Nữ đầu tiên trên màn ảnh có cuộc sống bí ẩn. Theo truyền thông Hoa ngữ, Lý Minh Thông đã cùng chồng con sang Mỹ định cư từ nhiều năm. Vì không sử dụng mạng xã hội nên cuộc sống của nữ diễn viên hiện tại cũng khiến khán giả tò mò.