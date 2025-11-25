Học cách yêu bản thân tuổi dậy thì cùng “Túi tò-te diệu kỳ - Dzậy Thì LOJÌEM”

Với mong muốn đồng hành trên hành trình ấy, công ty Kao Việt Nam mang đến chuỗi sự kiện thường niên LOJÌEM được hỗ trợ bởi hai thương hiệu Laurier và Bioré, hướng đến học sinh THCS nhằm giúp các em trải qua tuổi dậy thì với tâm thế tích cực và vui vẻ hơn.

LOJÌEM lan tỏa giá trị yêu thương bản thân

Suốt 18 năm qua, LOJÌEM đã hoàn thành tốt sứ mệnh ấy, khi cùng các chuyên gia tâm lý và bác sĩ mang đến những kiến thức thiết thực về sức khỏe thể chất và tinh thần cho các bạn nữ.

Chương trình "Túi tò-te diệu kỳ - Dzậy Thì LOJÌEM" 2025.

Chương trình giúp các em học sinh hiểu được những thay đổi về cơ thể và cảm xúc trong độ tuổi dậy thì, đồng thời hướng dẫn các em chăm sóc bản thân đúng cách để vừa khỏe mạnh, vừa tự tin và yêu thương chính mình.

Vừa chơi, vừa học cách yêu bản thân

Mỗi năm, LOJÌEM đều mang đến những trải nghiệm mới. Năm nay, chương trình trở lại như một "lớp học đặc biệt" tại 8 trường THCS ở TP.HCM và Hà Nội - nơi thấu hiểu những e ngại, tự ti của các bạn nữ khi bước vào tuổi dậy thì, và cùng các em khám phá chủ đề "Học cách yêu bản thân" để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Không khí buổi workshop luôn sôi nổi nhờ sự tương tác hai chiều. Thay vì chỉ ngồi lắng nghe, các bạn học sinh được tham gia trả lời câu hỏi, thảo luận cùng chuyên gia và mở lòng trước những vấn đề thường ngại nói ra. Chính sự kết nối này giúp thông tin trở nên dễ tiếp nhận hơn, đồng thời tạo cảm giác vui vẻ, an toàn để các bạn thoải mái chia sẻ.

Chuyên gia tâm lý giao lưu cùng các bạn học sinh.

Chăm sóc bản thân mỗi ngày chính là một cách để yêu thương chính mình. Đó là lý do LOJÌEM mang đến những kiến thức về sức khỏe kinh nguyệt, cùng các bạn nữ trải nghiệm sự khác biệt về các loại băng vệ sinh cũng như biết được nên chọn băng vệ sinh có bề mặt bông để hạn chế cọ xát vùng da nhạy cảm của các bạn. Những thông tin này chính là nền tảng giúp mỗi bạn nữ bước qua ngày kinh nguyệt tự tin, thoải mái và an toàn hơn.

Các em học sinh tìm hiểu và trải nghiệm sự khác biệt của các loại và mặt băng vệ sinh

Song song đó, các em còn thích thú khi được hướng dẫn cụ thể về tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng, cách làm sạch và duy trì làn da khỏe mạnh trong độ tuổi dậy thì. Từng bước chăm sóc được hướng dẫn trực tiếp, giúp các em dễ dàng quan sát và tiếp thu để tự tin thực hành tại nhà.

Hướng dẫn cách làm sạch và bảo vệ da cho các em học sinh

Chương trình trở nên sâu sắc hơn khi bắt đầu khám phá và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tinh thần tuổi dậy thì, giúp các bạn yêu bản thân thông qua việc lắng nghe cảm xúc của chính mình. Từ những tình huống quen thuộc, các chuyên gia tâm lý hướng dẫn các bạn nhận diện cảm xúc, bình tĩnh trước áp lực và nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. LOJÌEM còn nhấn mạnh rằng, các bạn không đơn độc trong hành trình lớn lên, khi luôn có thầy cô, bạn bè và gia đình đồng hành.

Các em học sinh hào hứng trả lời câu hỏi từ chuyên gia

LOJÌEM - Hành trình yêu thương vẫn tiếp diễn

Trải qua gần hai thập kỷ, LOJÌEM đã trở thành một dấu ấn quen thuộc trong quá trình dậy thì của nữ sinh Việt. Hơn cả một chương trình giáo dục sức khỏe, LOJÌEM mang trong mình sứ mệnh giúp mỗi cô gái thêm yêu thương bản thân, tự tin bước vào tuổi mới lớn.

Kao Việt Nam, cùng Laurier, Bioré và chương trình LOJÌEM sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình ấy, tiếp tục chắp cánh cho từng bước trưởng thành của mỗi cô gái Việt Nam.