Bộ GD&ĐT tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ

Gần 100 tỷ đồng thiệt hại, khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ

Trong những ngày qua, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục.

Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong, trong đó Đắk Lắk có 3 học sinh và Lâm Đồng có 1 học sinh; các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo thống kê, tính đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất: nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là 97.537,9 triệu đồng.

Cụ thể, thiệt hại: 28.907 triệu đồng tại Đắk Lắk, 22.624 triệu đồng tại Gia Lai, 32.462,3 triệu đồng tại Khánh Hòa, 9.344,6 triệu đồng tại Lâm Đồng và 4.200 triệu đồng tại Quảng Ngãi. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn: Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa bị hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ; Gia Lai bị hư hỏng 448.202 quyển sách giáo khoa và 6.425 bộ dụng cụ học tập; Lâm Đồng bị hỏng 334 bộ sách giáo khoa, 405 bộ dụng cụ học tập và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát nên chưa có số liệu.

Về hoạt động dạy học: 1.942 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ. Tính đến trưa ngày 24/11/2025, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa; còn tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã tổ chức dạy học bình thường.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường. Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp với các địa phương thống kê số lượng sách giáo khoa bị hư hỏng để hỗ trợ kịp thời.

Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ, đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT phát động quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng phối hợp với Báo Tuổi Trẻ TP.HCM ủng hộ giáo viên của 5 tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng và đang phối hợp với các địa phương để phân bổ về các Sở GD&ĐT.

Trong và sau bão, Bộ GD&ĐT duy trì liên lạc thường xuyên với các Sở GD&ĐT thông qua nhóm Zalo để cập nhật tình hình và đề xuất kịp thời với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF Việt Nam. UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành Giáo dục, triển khai hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo học sinh, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có học sinh; hiện đang hỗ trợ nước uống cho tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, các nhà tài trợ quốc tế sẽ triển khai các chương trình tư vấn tâm lý miễn phí thông qua các buổi hỗ trợ nhóm tại trường cho học sinh bị ảnh hưởng tâm lý sau thiên tai, đặc biệt ở Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; giáo viên được hướng dẫn phương pháp dạy học linh hoạt để hỗ trợ học sinh vượt qua sang chấn.