Tiền đâu ra mà rủ nhau ăn sang, giờ dân văn phòng chỉ ăn 1 mình, salad hoặc bánh mì kẹp cho xong

Thời buổi cái gì cũng đắt, dân văn phòng đành bấm bụng “tối giản bữa trưa”.

Đến giờ nghỉ trưa là “lập hội”, rủ nhau đi ăn từng là hình ảnh quen thuộc trong các tòa nhà văn phòng tại Hàn Quốc. Hôm nào rảnh và có nhiều thời gian, họ thậm chí còn đi ăn lẩu hoặc thịt nướng, hôm nào bận thì gọi 1 bát cơm trộn hoặc tô mì lạnh, nhưng vẫn là phải “đi theo hội” cho đông vui. Tuy nhiên gần đây, thói quen này gần như đã biến mất.

Đi ăn 1 mình, ăn uống đơn giản thôi để… tiết kiệm

Giữa giờ nghỉ trưa ở khu trung tâm Seoul (Hàn Quốc) thay vì rủ nhau ra quán ăn như trước đây, Ryu Chae-young lại ghé căng tin công ty, để mua một hộp salad đóng gói sẵn. Đó chính là bữa trưa của cô. Chae-young cho biết cô thường đi ăn 1 mình vào buổi trưa, cố gắng ăn uống đơn giản để tiết kiệm tiền. Với Chae-young, phần ăn trong căng tin có lượng thực phẩm tương đương những món bán ở quán cà phê hoặc quán ăn, nhưng giá chỉ bằng khoảng một nửa.

Trong bối cảnh giá cả leo thang, một bữa trưa đơn giản, nhanh gọn và ít tốn kém đang trở thành lựa chọn quen thuộc của Chae-young và dân văn phòng ở xứ kim chi.

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“Tôi đến căng tin công ty thường xuyên hơn vì giá đồ ăn bên ngoài đã trở thành gánh nặng. Những món ăn chế biến sẵn như salad có giá phải chăng và khẩu phần cũng lớn hơn các suất ăn ở cửa hàng tiện lợi”, Chae-young nói.

Không chỉ vì tiết kiệm tiền, việc mua đồ ăn mang đi còn giúp cô chủ động thời gian. Thay vì mất hàng chục phút xếp hàng ở các nhà hàng vào giờ cao điểm, cô có thể ăn trưa bất cứ lúc nào phù hợp với lịch làm việc. Xu hướng này đang lan rộng trong giới văn phòng Hàn Quốc, và được gọi là “honbap”: Văn hóa ăn một mình.

Theo dữ liệu từ Hyundai Green Food, gần 28% tổng số suất ăn được phục vụ tại các căng tin doanh nghiệp trong năm 2025 là đồ ăn đóng gói sẵn, mức cao nhất từ trước đến nay. Cứ khoảng 4 người thì có 1 người chọn các món ăn mang đi, tăng gấp 7 lần so với tỷ lệ khoảng 4% vào năm 2022. Đại diện doanh nghiệp này cho biết sự phổ biến của văn hóa ăn một mình cùng với lạm phát kéo dài là hai nguyên nhân chính thúc đẩy nhu cầu ăn trưa đơn giản, nhanh gọn. Từ khoảng 30 sản phẩm đóng gói sắn, ăn liền vào thời điểm năm 2020, danh mục sản phẩm của Hyundai Green Food hiện lên tới con số 650.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại công ty dịch vụ suất ăn Ourhome. Doanh số các bữa ăn đóng gói tại căng tin doanh nghiệp của đơn vị này trong 2025 tăng 387% so với năm 2022. Theo đại diện Ourhome, khi giá một bữa trưa trung bình tại các khu văn phòng lớn ở Seoul đã lên tới khoảng 12.000 Won (khoảng 218.000 đồng), những thực đơn trong căng tin có giá từ 6.000 - 8.000 Won (khoảng 109.000 - 145.000 đồng) trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người lao động muốn tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

Trong khi đó, menu các nhà hàng không ngừng tăng giá. Giá trung bình cho một bát gà hầm sâm samgyetang tại Seoul đã lên tới 18.154 Won (khoảng 330.000 đồng), tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Một bát mì kalguksu có giá 9.923 Won (khoảng 180.000 đồng), tăng 4,9%.

Món ăn từng bị chê giờ lại trở thành “lựa chọn hàng đầu”

Xu hướng ăn trưa nhanh - gọn - tiết kiệm của dân văn phòng Hàn Quốc còn kéo theo “sự hồi sinh” dành cho Hamburger - Món bánh mì kẹp thịt từng bị xem là đơn điệu, thiếu hấp dẫn cho bữa trưa nhưng trong bối cảnh cần tối ưu cả thời gian lẫn chi phí, đó lại trở thành lựa chọn tiện nhất.

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Khoảng 11h30 một ngày giữa tháng 5/2026, cửa hàng Lotteria gần ga Jonggak ở trung tâm Seoul chật kín nhân viên văn phòng. Trong số đó có Lee Min-jung, người vừa thưởng thức xong 1 chiếc Hamburger. Cô cho biết giá đồ ăn tại các nhà hàng quanh văn phòng hiện dao động từ 10.000-15.000 Won (khoảng 182.000-273.000 đồng) mỗi bữa, khiến việc ăn ngoài hằng ngày trở thành áp lực không nhỏ.

“Thật khó để nói rằng việc bỏ ra từng ấy tiền mỗi ngày không phải là gánh nặng. Trong khi đó, một suất burger có giá chưa tới 10.000 Won, nên tôi thấy rất đáng tiền”, Min-jung nói.

Sự thay đổi trong thói quen ăn uống của dân văn phòng khiến các chuỗi burger nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Lotteria kéo dài thêm 30 phút cho chương trình giảm giá giờ ăn trưa, áp dụng mức giá thấp hơn khoảng 14% so với bình thường. Chiếc Deli Burger rẻ nhất của hãng hiện có giá 3.700 Won (khoảng 67.000 đồng), hoặc 5.400 Won (khoảng 98.000 đồng). McDonald's bán Big Mac theo chương trình giảm giá giờ trưa với giá 6.500 Won (khoảng 118.000 đồng), trong khi suất Cheeseburger có giá 5.000 Won (khoảng 91.000 đồng). Burger King cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mại với mức giảm tới 40%.

Kết quả kinh doanh cho thấy lựa chọn tưởng như bất đắc dĩ của dân văn phòng lại khiến các thương hiệu burger “ăn nên làm ra”. McDonald's Hàn Quốc ghi nhận doanh thu 1,43 nghìn tỷ Won (khoảng 26.000 tỷ đồng) và lợi nhuận hoạt động 73,2 tỷ Won (khoảng 1.333 tỷ đồng) trong năm 2025, tăng lần lượt 14,5% và 523%. Lotteria lần đầu tiên kể từ năm 2017 vượt mốc doanh thu 1 nghìn tỷ Won. Burger King Hàn Quốc cũng đạt kết quả cao kỷ lục.

Từ những hộp salad mang đi trong căng tin đến những chiếc burger từng bị xem là quá đơn giản cho một bữa trưa tử tế, dân văn phòng Hàn Quốc đang định nghĩa lại cách ăn uống giữa thời kỳ giá cả leo thang. Khi chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập, những bữa ăn một người không còn đơn thuần phản ánh sự thay đổi trong lối sống, mà còn là một chiến lược tiết kiệm của dân văn phòng hiện đại.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)