Giá vàng bất ngờ 'quay xe', tăng hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

So với chiều hôm qua, giá vàng tăng khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên so với sáng hôm qua, mức tăng phổ biến từ 5,4-5,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Sáng 12/6, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, Doji và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 136,4 triệu đồng/lượng và bán ra 141,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vào cao hơn ở mức 136,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng chiều mua và 139,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Ngọc Thẩm niêm yết thấp nhất thị trường với giá mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bạc sáng nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: BTMH

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết 136,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý và Mi Hồng lần lượt giao dịch ở mức 136,7 - 141,4 triệu đồng/lượng và 137 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi Ngọc Thẩm giao dịch ở mức 128 - 133 triệu đồng/lượng.

So với chiều hôm qua, giá vàng tăng khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên so với sáng hôm qua, nhóm thương hiệu lớn như SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý ghi nhận mức tăng phổ biến từ 5,4-5,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất giảm giá vàng miếng, còn giá vàng nhẫn tại đây gần như đi ngang ở chiều mua vào.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay giao dịch quanh ngưỡng 4.227 USD/ounce, tăng 147 USD/ounce so với đáy của phiên trước đó ở mức 4.080 USD/ounce.

Kim loại quý bật tăng mạnh nhờ dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, trước thời điểm Tổng thống Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 4,5%, tạo thêm lực đỡ cho giá vàng phục hồi sau nhịp bán tháo trong phiên trước. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới đầu tư vẫn là những rủi ro địa chính trị đang diễn biến phức tạp.