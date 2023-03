Tiệc hậu Oscar 2023: Kendall Jenner - Gigi Hadid lộng lẫy đè bẹp Hailey nhạt nhẽo, Cara o ép dẫn đầu dàn sao hở bạo gây sốc

2 ngôi sao Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy của Everything Everywhere All at Once khoe chiến tích thắng đậm tại lễ trao giải Oscar sáng nay. Dương Tử Quỳnh chọn thiết kế quý phái, toả sáng với nhan sắc rạng ngời ở tuổi 61