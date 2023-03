Mẹ Dương Tử Quỳnh tung nắm đấm khi con gái giành tượng vàng Oscar

Theo dõi buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 95 tại rạp chiếu phim, bà Janet Dương (84 tuổi) đã tung nắm đấm lên trời khi con gái bà lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Dương Tử Quỳnh đã được trao giải cho màn trình diễn của cô trong phim "Everything Everywhere All At Once".

Với chiến thắng vừa nhận được, Dương Tử Quỳnh đã viết nên một cột mốc mới - cô đã trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục này trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar.

"Tôi phải dành giải thưởng này cho mẹ tôi, cho tất cả những người mẹ trên thế giới vì họ là những siêu anh hùng" - nữ diễn viên 60 tuổi nói khi nhận giải.

Trước đó, khi giành giải Diễn viên nữ chính xuất sắc của Independent Spirit Awards 2023, Dương Tử Quỳnh cũng đã nói cô muốn trao tặng giải thưởng cho những người mẹ. Dương Tử Quỳnh đã nói trong nước mắt: "Các chàng trai của tôi, Daniels, cảm ơn vì đã viết một kịch bản tuyệt vời như vậy và đã cho chúng tôi cơ hội có mặt ở đây để được nhìn thấy và được lắng nghe".

"Và tôi muốn dành điều này cho tất cả những người mẹ của chúng ta" - Dương Tử Quỳnh nói tiếp - "Nếu không có mẹ của chúng ta, không ai trong chúng ta sẽ ở đây".

"Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng chúng tôi và cho chúng tôi một chỗ ngồi cùng bàn. Và cho tất cả những cô bé và cậu bé trông giống chúng tôi và nghĩ rằng điều này là có thể, xin cảm ơn!" - Dương Tử Quỳnh kết thúc chia sẻ của cô tại Independent Spirit Awards 2023.

Theo Sky News