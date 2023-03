Tài tử vừa đoạt Oscar 2023 từng đóng chung với Trương Ngọc Ánh, có cú hồi sinh thần kỳ sau gần 40 năm mờ nhạt

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vừa được tổ chức vào tối ngày 12/3 (giờ địa phương) tại Los Angeles, Mỹ. Trong chương trình, nam diễn viên Quan Kế Huy đã giành tượng vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc bằng vai diễn trong bộ phim Everything Everywhere All At Once. Anh là một trong những ngôi sao gốc Á hiếm hoi từng chiến thắng hạng mục này.

Chiến thắng vô tiền khoáng hậu tại Oscar

Hạng mục Nam diễn viên phụ tại Oscar 2023 là cuộc cạnh tranh giữa 5 cái tên Brendan Glesson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Barry Keoghan và Quan Kế Huy. Ngôi sao của Everything Everywhere All At Once là cái tên châu Á duy nhất xuất hiện trong danh sách và phải cạnh tranh với hai diễn viên kỳ cựu của Hollywood là Brendan Gleeson hay Judd Hirsch cùng hai ngôi sao trẻ Brian Tyree Henry và Barry Keoghan.

Khoảnh khắc Quan Kế Huy bật khóc khi nhận giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc (Ảnh: Reuter)

Trên đường đua tiền Oscar, Quan Kế Huy đã nhanh chóng chứng minh sự áp đảo với các ứng cử viên còn lại khi có đến 94 lần lọt vào danh sách đề cử các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trên toàn thế giới và chiến thắng 73 lần. Trong đó, nam diễn viên gốc Á đã ẵm trọn hai giải thưởng quan trọng, có ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả Oscar gồm Quả cầu Vàng và giải của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG).

Với chiến thắng Oscar ngày hôm nay, Quan Kế Huy đã đi vào lịch sử khi trở thành ngôi sao gốc Á đầu tiên cùng lúc ẵm trọn ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới, gồm Quả cầu Vàng, giải của SAG và Oscar. Giải Oscar 2023 là trái ngọt bất ngờ, nhưng xứng đáng dành tặng cho màn tái xuất gây ngỡ ngàng trên màn ảnh rộng của Quan Kế Huy.

Đứng trên sân khấu lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh, Quan Kế Huy đã rơm rớm nước mắt. Trong bài phát biểu, nam diễn viên đã dành lời cảm ơn nhà sản xuất A24, ê-kíp làm phim và hai người phụ nữ thân thương nhất đời là mẹ và người vợ đã gắn bó 20 năm. "Mẹ tôi 84 tuổi rồi và đang ở nhà xem Oscar. Con thắng Oscar rồi mẹ ơi!" - Quan Kế Huy nghẹn ngào.

Trước đó, tại thảm vàng Oscar, khi được người dẫn chương trình từ đài ABC hỏi đã chuẩn bị gì cho bài phát biểu nhận giải tối nay, Quan Kế Huy chỉ cười hiền: "Ôi trời, tôi nghĩ gì đâu. Tôi chỉ ở đây để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này thôi. Chúng tôi đã làm một bộ phim, và bộ phim ấy đưa chúng tôi đến đây. Điều ấy đã quá sức tuyệt vời rồi. Tôi không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được hiện diện tại đây".

Quan Kế Huy trong Everything Everywhere All At Once (Ảnh: A24)

Cú lội ngược dòng của diễn viên nhí hết thời

Trên sân khấu lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023, Quan Kế Huy từng khiến cả khán phòng nghẹn ngào với những chia sẻ tận đáy lòng: "Càng lớn lên, tôi càng trăn trở liệu thành công trước kia của mình có đơn thuần chỉ là vận may. Suốt bao năm, tôi đã sợ rằng mình không còn gì để mang lên màn ảnh nữa. Dù có cố cỡ nào, tôi vẫn không thể vượt qua những thành tựu khi mình còn là sao nhí. Nhưng ơn trời, sau hơn 30 năm, đã có hai anh chàng nhớ đến tôi. Họ nhớ về cậu diễn viên nhí ngày ấy, và cho tôi cơ hội để thử thách một lần nữa. Những gì sau đó quả thực không thể tin nổi".

Chia sẻ trên đã tóm tắt trọn vẹn sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên gốc Á trong gần bốn thập niên qua. Năm 1984, cậu bé Quan Kế Huy 13 tuổi đã tỏa sáng khi sánh vai cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom. Bước sang năm 1985, Quan Kế Huy có vai diễn quan trọng trong tác phẩm ăn khách The Goonies. Giai đoạn 1986-1987, anh tiếp tục để lại dấu ấn với TV series Together We Stand.

Hai vai diễn để đời làm nên tên tuổi sao nhí Quan Kế Huy (Ảnh: IMDb)

Together We Stand và Indiana Jones and the Temple of Doom cũng là hai tác phẩm giúp Quan Kế Huy chiến thắng những giải thưởng điện ảnh quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp tại Young Artist Awards. Tuy nhiên, đó là những dấu ấn cuối cùng của cậu bé/nam diễn viên nhí Quan Kế Huy trong mắt giới hâm mộ. Bước vào tuổi trưởng thành, cơ hội tại kinh đô điện ảnh của Quan Kế Huy càng hẹp lại. Cho tới một thời điểm, Hollywood không ai còn nhớ đến cái tên Quan Kế Huy.

Bước vào tuổi trưởng thành, Quan Kế Huy tìm đường phát triển sự nghiệp diễn xuất tại các nước châu Á. Năm 1996, anh từng về Việt Nam đóng bộ phim Hồng Hải Tặc do Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam hợp tác sản xuất. Sánh vai cùng Quan Kế Huy là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam thời bất giờ như Lý Hùng, Trương Ngọc Ánh… Năm 2002, Quan Kế Huy có cơ hội hợp tác cùng Trịnh Y Kiện và Trương Bá Chi trong phim Second Time Around của Trung Quốc. Tới 2003, anh đóng thêm một phim truyền hình tại đây.

Tại Hollywood, ngoài đóng các dự án phim nhỏ, Quan Kế Huy cũng tích cực tham gia nhiều công việc hậu trường. Thế nhưng, khi ánh hào quang sao nhí gốc Á đã phai nhạt, dù cố gắng đến mấy, anh vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt trên màn ảnh. 37 năm tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao gốc Á là quãng thời gian bị Hollywood ruồng bỏ.

Hình ảnh Quan Kế Huy ở tuổi thanh niên chật vật tìm chỗ đứng trên màn ảnh (Ảnh: IMDb)

Quan Kế Huy đã gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel!!! (Ảnh: Disney)

Thế nhưng, giờ đây, với Everything Everywhere All At Once, sự nghiệp diễn xuất của Quan Kế Huy đã được hồi sinh. Ngôi sao nhí ngày nào, từng là diễn viên không tên tuổi, giờ bước vào giai đoạn thăng hoa thứ hai trong sự nghiệp. Anh giành hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trở thành gương mặt được săn đón. Từ chỗ ngó lơ, giờ truyền thông muốn được lắng nghe câu chuyện thành công của anh, và hơn thế, các hãng phim săn đón Quan Kế Huy cho dự án điện ảnh tiếp theo của mình.

Hồi đầu năm, tại sự kiện công bố dự án của Disney ở Singapore, Marvel Studios đã công bố Quan Kế Huy sẽ là gương mặt mới xuất hiện trong mùa thứ 2 của TV series Loki bên cạnh nam chính Tom Hiddleston. Bên cạnh việc gia nhập Vũ trụ Marvel, Quan Kế Huy cũng tái ngộ bạn diễn Dương Tử Quỳnh trong TV series American Born Chinese sắp lên sóng nền tảng trực tuyến.

Hành trình nghệ thuật của Quan Kế Huy trong 40 năm qua, từ chỗ một sao nhí quyền lực tới tuổi trưởng thành chật vật vô danh đến chỗ tỏa sáng một lần nữa năm 52 tuổi là một câu chuyện đầy cảm hứng. Nó khuyến khích người ta không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, và quan trọng hơn cả - đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.