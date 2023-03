Siêu thảm đỏ Oscar 2023: Rihanna bụng bầu lớn "chặt chém" Phạm Băng Băng - Cara Delevingne lộng lẫy, Dương Tử Quỳnh và tài tử gốc Á dẫn đầu dàn sao

Stephanie Hsu - "con gái" Dương Tử Quỳnh trong Everything Everywhere All at Once chọn bộ đầm hồng chói lọi, khoe trọn vẻ rạng rỡ đặc trưng. Được biết, cô sẽ biểu diễn ca khúc This Is A Life tại lễ trao giải năm nay