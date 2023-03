Lần đầu tiên 4 diễn viên gốc Á lọt vào danh sách đề cử giải Oscar

Năm nay sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải này có cùng lúc 4 đề cử diễn xuất là người châu Á và người Mỹ gốc Á.

Mùa giải Oscar năm nay đánh dấu lần đầu tiên có 4 diễn viên gốc Á được lọt vào danh sách đề cử, dẫn đầu là Dương Tử Quỳnh với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Everything Everywhere All at Once.

Cũng trong phim này là Quan Kế Huy, nam diễn viên sinh tại Việt Nam, với đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Stephanie Hsu với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cùng tranh tài trong hạng mục này là Hồng Châu, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt, trong phim The Whale.

Nhân sự kiện này, tờ Thời báo New York đã rà lại toàn bộ 95 mùa giải Oscars và nhận thấy, trong lịch sử, các ngôi sao châu Á hiếm khi góp mặt trong danh sách giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Theo đó, trong tổng số 1.808 đề cử cho tất cả các hạng mục diễn xuất của giải từ trước đến nay mới chỉ có 23 diễn viên châu Á, trong đó chỉ có 4 người được nhận giải thưởng.

Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên châu Á thứ hai trong lịch sử được đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nữ diễn viên châu Á đầu tiên được đề cử vào hạng mục này là Merle Oberon vào năm 1936.

Ben Kingsley là diễn viên gốc Á hiếm hoi giành giải thưởng và là người duy nhất được đề cử tới 4 lần. Tất cả các diễn viên gốc Á khác đều chỉ được đề cử 1 lần duy nhất.

Liên quan đến chủ đề này, tờ Thời báo Los Angeles cho biết, tính đa dạng chủng tộc của giải Oscars đã được cải thiện kể từ khi chiến dịch mang tên #OscarsSoWhite, tạm dịch là Giải Oscars có quá nhiều người da trắng, được phát động vào năm 2015.

Bài viết dẫn nghiên cứu của Đại học Nam California cho thấy trong 8 năm trước chiến dịch này, từ 2008 đến 2015, số đề cử dành cho các nhóm sắc tộc yếu thế chỉ chiếm 8%. Nhưng trong 8 mùa giải sau đó, từ 2016 đến 2023, con số này đã lên thành 17%.

Tương tự, số đề cử dành cho nữ diễn viên đã tăng từ 21% lên thành 27%.

Trong toàn bộ 95 mùa giải Oscars, số đề cử dành cho người da màu chỉ chiếm 6%, phụ nữ là 17%, nữ diễn viên da màu chỉ chiếm 2%.

Nghiên cứu của Đại học Nam California cũng chỉ ra rằng, trong suốt 95 mùa giải, số đề cử các hạng mục dành cho người châu Á trong tất cả chỉ chiếm 2%, số được nhận giải thưởng chỉ chiếm 1,7%. Thực tế này cho thấy dù đã có chuyển biến, song vẫn còn những khoảng cách rất lớn về sắc tộc và chủng tộc trong cơ cấu của giải thưởng danh giá này.