Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy đoạt giải Oscar, lập hàng loạt kỷ lục của điện ảnh thế giới

Vào sáng ngày 12/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 95 đã diễn ra và trao giải đến những cá nhân, đoàn phim xuất sắc nhất. Chưa từng có tiền lệ trước đây, Oscar 2023 gây chú ý với hàng loạt đề cử dành cho các diễn viên gốc Á, trong đó có 2 diễn viên gốc Việt góp mặt.

Và tâm điểm của lễ trao giải đã chính thức thuộc về Quan Kế Huy, khi ngôi sao của Everything Everywhere All at Once đã chính thức giành chiến thắng. Sao gốc Việt đã vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch để giành cúp ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất.

Quan Kế Huy ẵm cúp Oscar

Chiến thắng Oscar 2023, Quan Kế Huy đã trở thành sao gốc Việt đầu tiên được xướng tên tại lễ trao giải danh giá nhất hành tinh này, và cũng lập kỷ lục là diễn viên châu Á đầu tiên thắng "Tam đại" điện ảnh lớn nhất Hollywood. Trước đó, Quả cầu vàng và giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG) là 2 "chiến ải" mà Quan Kế Huy đã vượt qua đầy vẻ vang.

Trên sân khấu Oscar, Quan Kế Huy phát biểu: "Mẹ tôi 84 tuổi rồi và đang ở nhà xem Oscar. Con thắng Oscar rồi!!! Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội để đời này". Anh cũng dành lời cảm ơn cho A24, ekip Everything Everywhere All at Once và nhất là người vợ của mình, người đã không ngừng ủng hộ anh trong suốt 20 năm qua.



Trước khi Oscar 2023 được tổ chức, Everything Everywhere All at Once đã trở thành bộ phim thắng nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Sự Trở Lại Của Nhà Vua. Điều này đồng nghĩa với việc Quan Kế Huy đang sở hữu kỷ lục thứ 3 - nam phụ có nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay cho một vai diễn, tính luôn Oscar vừa ẵm là 57 chiếc cúp (chưa tính những giải về cặp đôi hay dàn diễn viên nói chung).

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có bố là người Việt. Anh khởi nghiệp ở Hollywood với vai chú bé Short Round trong phim Indiana Jones Và Ngôi Đền Tàn Khốc, khi ấy anh mới 13 tuổi. Sau đó, nam diễn viên có 3 thập kỷ thăng trầm, phải lui về hậu trường làm việc trước khi được A24 mời trở lại trong dự án Everything Everywhere All at Once, cũng là "cú hit" giúp anh tái xuất mạnh mẽ ở tuổi ngoài 50.



Quan Kế Huy lập nhiều kỷ lục với chiến thắng của mình

