Thường làm 9 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Nếu một người thường dễ nổi nóng hay khó cảm thông, thì đó là những biểu hiện điển hình của người có EQ thấp. Họ thường không hiểu rõ cảm xúc của chính mình cũng như cảm xúc của người khác, khiến việc hòa hợp trở nên khó khăn hơn.

Dưới đây là 9 điều mà những người EQ thấp thường làm:

1. Dễ mất kiểm soát cảm xúc

Người có EQ thấp thường không làm chủ được cảm xúc, dễ bộc phát hoặc nổi nóng mà chính họ cũng không hiểu vì sao.

Tin tốt là EQ là kỹ năng có thể rèn luyện được. Một nghiên cứu đăng trên PLOS One cho thấy: khi các nhà quản lý được đào tạo về trí tuệ cảm xúc, họ cải thiện rõ rệt khả năng nhận biết, hiểu và điều tiết cảm xúc, có thái độ tích cực và đạt hiệu quả cá nhân cao hơn.

2. Thiếu sự tự nhận thức

Người EQ thấp thường không biết mình đang cảm thấy gì, hoặc không muốn người khác biết điều đó. Theo chuyên gia Jordan Gray, “việc nâng cao EQ bắt đầu bằng việc bạn học cách chậm lại, nhận biết rõ hơn bản thân và người khác”.

Điều này bao gồm, dừng lại để cảm nhận cảm xúc, xử lý chúng trọn vẹn, chia sẻ với người đáng tin, quan sát phản ứng của bản thân và học cách tin tưởng chính mình.

Ảnh minh hoạ.

3. Hay vội vã kết luận

Người EQ thấp dễ có cái nhìn méo mó về tình huống, dẫn đến việc vội vàng phán đoán hoặc suy diễn tiêu cực. Điều này khiến họ thường xuyên căng thẳng, khó duy trì quan hệ tình cảm và thể hiện rõ sự thiếu kiểm soát cảm xúc.

4. Dễ bị tổn thương

Người có EQ cao thường vững vàng trước chỉ trích, còn người EQ thấp lại dễ bị xúc phạm hoặc tổn thương. Họ cảm nhận mọi việc quá mãnh liệt và khó điều tiết.

Một nghiên cứu đăng trên Frontiers in Psychology cho thấy, những người không kiểm soát được cảm xúc thường dễ bùng nổ, hành động bốc đồng hoặc tìm đến những cách đối phó không lành mạnh.

5. Vô tình làm tổn thương người khác

Người EQ thấp hay nói đùa không đúng chỗ, tiết lộ điều riêng tư hoặc nói những lời thiếu suy nghĩ mà không nhận ra hậu quả. Dù không có ác ý, nhưng điều đó thể hiện sự thiếu đồng cảm.

Theo nghiên cứu đăng trên Behavioral Sciences, EQ là khả năng “nhận biết, hiểu và sử dụng cảm xúc một cách tích cực để giao tiếp, thấu cảm, giải quyết vấn đề và quản lý xung đột”. Sự đồng cảm chính là một phần cốt lõi của EQ.

Ảnh minh hoạ.

6. Không xúc động trước những câu chuyện buồn

Một người có EQ thấp thường thiếu khả năng đồng cảm, không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Khi xem phim buồn hay nghe chuyện cảm động, họ cảm thấy xa cách, lạnh lùng.

7. Khó duy trì tình bạn

Người EQ thấp thường gặp rắc rối trong việc duy trì các mối quan hệ. Họ dễ hiểu lầm, hay xung đột, và có xu hướng cư xử cứng nhắc, khiến người khác xa lánh.

8. Không biết “đọc vị” bầu không khí

Người EQ thấp thường không nhận ra cảm xúc chung trong nhóm, dễ hành xử không phù hợp. Khi bị nhắc nhở là vô duyên hay thiếu tinh tế, họ thường không hiểu vì sao.

Audrey Tait nói: “EQ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống, từ cảm xúc cơ bản đến cách bạn kết nối với người khác”. Khả năng “đọc vị” con người quyết định bạn có thể sống trong bình an hay hỗn loạn.

Ảnh minh hoạ.

9. Nghĩ rằng ai cũng giống mình

Người EQ thấp thường cho rằng mọi người đều suy nghĩ, cảm nhận giống họ. Họ tin mình luôn đúng và không chấp nhận quan điểm khác biệt.

Điều này khiến họ cô lập bản thân, dễ so sánh và rơi vào mặc cảm tự ti. Khi không hiểu rằng thế giới cảm xúc của mỗi người là khác nhau, họ đánh mất khả năng kết nối chân thật với người khác.

EQ có thể học và phát triển. Khi bạn học cách hiểu cảm xúc của chính mình, lắng nghe người khác và phản ứng với sự bình tĩnh, bạn không chỉ cải thiện các mối quan hệ mà còn sống hạnh phúc, cân bằng và sâu sắc hơn.

Theo Yourtango