Nữ sinh mời bạn đi ăn hết 74 triệu, người cha đến nơi thì bật khóc: "Đây là học phí 1 năm của em trai con!"

Lên đại học, nhiều sinh viên lần đầu xa nhà, tự do chi tiêu mà không còn sự giám sát chặt chẽ từ phụ huynh. Họ dễ rơi vào vòng xoáy "ăn chơi" để hòa nhập nhóm bạn, chứng minh bản thân, hoặc xây dựng "mối quan hệ" cho tương lai. Thế nhưng, quản lý tài chính cá nhân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi "nguồn tiền" của không ít bạn trẻ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - những người đang vất vả mưu sinh nơi quê nhà. Một quyết định bốc đồng có thể đẩy cả gia đình vào cảnh túng quẫn, như câu chuyện đau lòng dưới đây.

Theo đó, thời gian gần đây, trên MXH Trung Quốc lan truyền một đoạn clip. Trong clip, một người cha ăn mặc lam lũ, mặt mày khắc khổ, vội vã chạy đến trước cửa nhà hàng sang trọng để tìm con gái. Lý do? Cô con gái đang học đại học của ông đã mời bạn bè ăn uống tại đây, nhưng hóa đơn thanh toán lên tới 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng). Không đủ tiền trả, cô đành gọi cha đến cứu viện.

Người cha bất lực trước sự "tiêu hoang" của con gái mình

Được biết, người cha đang làm công nhân xây dựng, thu nhập chỉ vỏn vẹn 2.000-3.000 tệ/tháng (khoảng 7,4-11 triệu đồng). Nghe con gái tiêu xài số tiền khổng lồ chỉ để mời bạn, ông chết lặng, không thốt nên lời. Ông hiểu con sắp tốt nghiệp, mời bạn bè để giữ mối quan hệ là chuyện bình thường, thậm chí có thể giúp tìm việc sau này, đặc biệt nếu trong nhóm bạn đó có người có điều kiện. Nhưng 70 triệu cho một bữa ăn, liệu có đáng?

Cô gái chưa tự lập, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Là sinh viên bình thường, cố "chơi đẹp" để hòa nhập với bạn bè giàu có, nhưng liệu có mang lại giá trị thực sự?

Trước lời trách móc của cha, nữ sinh tỏ ra vô cùng ấm ức, cho rằng mình còn đi học, chi tiêu là trách nhiệm của phụ huynh. Người cha thừa nhận trước nay chưa từng tiếc tiền cho con, nhưng gia đình còn cậu em trai đang học, học phí mỗi năm cũng ngót 20.000 tệ (74 triệu đồng). Với hộ nông thôn thu nhập eo hẹp như gia đình ông, đây là gánh nặng khổng lồ.

Số tiền một bữa ăn bằng học phí 1 năm của người em

Video này sau khi được đăng tải lên MXH đã thu hút hàng triệu lượt xem và tranh luận sôi nổi. Đa số chỉ trích nữ sinh vì thiếu sự thấu hiểu với lao động vất vả của cha mẹ, đồng thời chưa biết cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh.

Là sinh viên, ai cũng biết tiền học đến từ mồ hôi nước mắt phụ huynh. Vậy tại sao nhóm bạn không đề xuất chia đều hóa đơn? Sao lại để một người bạn hoàn cảnh bình thường gánh hết. Nhiều ý kiến khuyên người cha nên gặp trực tiếp nhóm bạn để "kiểm tra": Họ là ai? Ăn gì mà hóa đơn "khủng" đến thế? Có khi nào họ không tôn trọng, hoặc cố tình "chơi khăm" cô gái?

Dù mỗi người một quan điểm, nhưng tựu chung, câu chuyện này như một lời cảnh tỉnh cho rất nhiều bạn trẻ đang bối rối giữa việc chi tiêu để "hòa nhập" và việc học cách tôn trọng giá trị lao động của cha mẹ.

Quản lý tài chính: Kỹ năng sống cần học sớm

Không ít sinh viên khi mới rời vòng tay cha mẹ thường bị cuốn vào cơn xoáy tiêu dùng, ăn sang, dùng đồ hiệu, tham gia tiệc tùng tối ngày để không bị... lạc quẻ. Nhưng nếu không học cách kiểm soát, những quyết định tưởng nhỏ có thể khiến bạn rơi vào vòng nợ nần, hoặc tệ hơn là đánh mất niềm tin từ gia đình. Bởi vậy, có một số lưu ý các bạn trẻ cần nhớ nằm lòng:

1. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình trước khi chi tiêu

Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau. Đừng so sánh ví tiền của mình với người khác. Biết mình đang ở đâu giúp bạn tiêu đúng khả năng và không biến bản thân thành gánh nặng cho ai.

2. Đừng dùng tiền để "mua" mối quan hệ

Tình bạn thật không cần đến những bữa ăn xa xỉ. Người đáng để kết nối là người tôn trọng giá trị của bạn, không phải giá trị trong ví bạn.

3. Học cách nói "không" với những cuộc chơi vượt tầm

Việc từ chối không phải là xấu hổ, mà là biểu hiện của bản lĩnh. Một người biết giữ giới hạn tài chính sẽ được tôn trọng hơn là người cố gắng gồng mình để chứng tỏ.

Quản lý tài chính là một trong những kỹ năng quan trọng người trẻ cần học càng sớm càng tốt

4. Tập lập kế hoạch chi tiêu

Chia khoản tiền hàng tháng thành ba phần: thiết yếu - học tập - dự phòng. Khi biết rõ mình có bao nhiêu và nên dùng cho gì, bạn sẽ ít rơi vào cảnh "vung tay quá trán".

5. Ghi nhớ đồng tiền cha mẹ gửi là tiền mồ hôi nước mắt

Mỗi tờ tiền là một ngày nắng cháy da, là đêm làm tăng ca, là giấc ngủ muộn của cha mẹ. Nhận ra điều đó, bạn sẽ không tiêu vô tội vạ nữa.

6. Trải nghiệm không cần xa hoa mới đáng nhớ

Một buổi cà phê, một bữa ăn giản dị cũng có thể là kỷ niệm đẹp. Quan trọng là ai ngồi cùng, không phải nơi bạn ngồi.

7. Xây dựng thói quen tài chính sớm là đầu tư cho tương lai

Người biết quản lý tiền sẽ biết quản lý cuộc sống. Kỹ năng này không chỉ giúp bạn tránh nợ nần mà còn tạo nền tảng để tự lập thật sự.