Hóa ra đây là món quà đặc biệt Quán quân Olympia 2025 tặng 3 "đối thủ" của mình

Sáng 26/10, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 25 đã chính thức khép lại với một hành trình leo núi đầy cảm xúc. Bốn "nhà leo núi" góp mặt trong trận đấu quan trọng nhất năm đều là những gương mặt xuất sắc, mang đến màn tranh tài kịch tính.

4 thí sinh xuất sắc góp mặt trong trận Chung kết năm Olympia mùa thứ 25.

Sau 4 vòng thi căng thẳng, Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành chiến thắng với 215 điểm, chính thức trở thành Quán quân Olympia 2025. Nam sinh gây ấn tượng không chỉ bởi phong độ thi đấu ổn định, khả năng tư duy nhanh nhạy mà còn ở tinh thần bình tĩnh, tự tin xuyên suốt hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Chia sẻ sau chương trình, Bảo Khánh đã tiết lộ về món quà nhỏ nhưng cực dễ thương mà cậu bạn dành tặng tới 3 "đối thủ" của mình. Được biết, trước thềm Chung kết năm, nam sinh Ams từng chia sẻ rằng sẽ chuẩn bị quà tặng cho 3 người bạn cùng leo núi. Và đúng như lời hứa, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Bảo Khánh đã tự tay gửi tặng mỗi người một món quà mang đậm hương vị Hà Nội, đó chính là cốm làng Vòng.

Đó chính là món cốm - thức quà gói cả mùa thu Hà Nội ở trong

Chàng tân Quán quân chia sẻ rằng, cậu cùng gia đình đã đích thân đến tận làng Vòng (Cầu Giấy) để chọn loại cốm tươi mới và ngon nhất, vừa như một lời cảm ơn dành cho ba người bạn đã cùng nhau tạo nên một trận Chung kết đáng nhớ, vừa muốn gửi tặng bạn bè "trọn vẹn hương vị mùa thu Hà Nội". Bảo Khánh còn hài hước nhắn nhủ: "Cốm mới chỉ để được 5-6 ngày thôi, nên các bạn nhớ ăn nhanh để cảm nhận vị ngon chuẩn nhất nhé!".

Cả bốn thí sinh trong trận Chung kết đều đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần đáng khâm phục, cùng nhau tạo nên một mùa Olympia trọn vẹn - nơi chiến thắng không chỉ là điểm số, mà còn là tình bạn và sự tôn trọng dành cho nhau.