Câu hỏi Toán gây tiếc nuối nhất Chung kết Olympia 2025

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã khép lại với chiếc thắng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhưng sức nóng của chương trình vẫn chưa hề hạ nhiệt. Đến thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan đến nhà vô địch, các thí sinh, câu chuyện hậu trường hay phản ứng của khán giả vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trận chung kết năm nay mang đến cho khán giả hàng loạt cảm xúc khó quên, đặc biệt là khoảnh khắc trong phần thi Về đích của Lê Quang Duy Khoa – đại diện đến từ Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế).

Bước vào phần thi Về đích, Duy Khoa tạm xếp thứ ba với 140 điểm và quyết định chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên trị giá 20 điểm, nam sinh không đưa ra được đáp án chính xác. Ngay sau đó, Nhựt Lam nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời và với đáp án "Chủ quyền", xuất sắc ghi thêm 20 điểm, đồng thời lấy điểm từ kho điểm của Duy Khoa, khiến Duy Khoa còn lại 120 điểm.

Ở câu hỏi 30 điểm, Duy Khoa nhận được một câu hỏi về lĩnh vực Toán học có nội dung như sau:

"Để đo tốc độ âm trong gang, một nhà vật lý đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống; hai tiếng gõ cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị".

Bài toán khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau thời gian suy nghĩ, Duy Khoa đưa ra đáp án 3.194,3 m/s nhưng đáp án không được chấp nhận. Sau đó MC mời các thí sinh còn lại bấm chuông. Bảo Khánh là người nhanh tay nhất và chọn đáp án 180 m/s, tuy nhiên đây không phải là câu trả lời chính xác.

Khi MC Khánh Vy công bố cách giải và đáp án đúng, Duy Khoa không giấu được sự tiếc nuối, ôm mặt rồi cúi đầu xuống sân khấu. Thực tế, nam sinh đã tính hoàn toàn đúng - chỉ sai ở một chi tiết nhỏ khi quên yêu cầu của đề bài: "làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị". Vì thế, đáp án chính xác theo chương trình phải là 3.194 m/s.

Chính sơ suất này khiến Duy Khoa đánh rơi 30 điểm quý giá trong phần thi Về đích. Càng tiếc hơn, ở câu hỏi 30 điểm tiếp theo, khi đặt ngôi sao hy vọng, nam sinh xứ Huế đã trả lời đúng và nhân đôi điểm số, nâng tổng điểm lên 180 điểm. Nếu không mắc lỗi ở câu hỏi trước, Duy Khoa hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với hai đối thủ dẫn đầu là Thanh Tùng (210 điểm) và Bảo Khánh (230 điểm).

Duy Khoa tiếc nuối khi mắc sơ suất khiến đáp án không được công nhận

Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, gương mặt Duy Khoa vẫn ánh lên sự tiếc nuối. Nhiều netizen nhận xét nếu không chịu áp lực thời gian và điểm số, cậu hoàn toàn có thể trở thành đối thủ ngang tầm cho ngôi vị cao nhất năm nay.

Chung kết đã khép lại, nhưng hình ảnh nam sinh cúi đầu nén tiếc nuối ấy chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người xem như minh chứng rằng Olympia không chỉ là nơi tìm ra người thắng cuộc, mà còn là nơi những giấc mơ, sự nỗ lực và niềm đam mê tri thức được tỏa sáng theo cách riêng của mỗi thí sinh.