Điểm danh loạt trường Tiểu học cả CÔNG LẬP và TƯ THỤC ở Hà Nội đang dạy chương trình Cambridge, kèm học phí cụ thể!

1. Tiểu học Vinschool

Tại Vinschool, học sinh Hệ Nâng cao bậc tiểu học sẽ theo học những bộ môn phổ biến nhất đang được triển khai là tiếng Anh, Toán học, Khoa học, ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) và Viễn cảnh toàn cầu. Với phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận tập trung vào sự phát triển toàn diện cho trẻ, chương trình Cambridge bậc tiểu học trang bị cho trẻ sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, phản xạ nhanh, kích thích sự tò mò cũng như khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể.

Về học phí, phụ huynh tham khảo dưới đây:

2. Tiểu học Đoàn Thị Điểm

- Địa chỉ: Cơ sở 1: Khu đô thị Mỹ Đình 2

Cơ sở 2: Phố Nguyễn Đình Tứ

Cơ sở 3: Khu đô thị An Lạc Green Symphony, Sơn Đồng

Chương trình học bậc tiểu học của trường có cấu trúc được kết hợp hài hòa giữa chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET) và chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge.

Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh, gồm 3 bộ môn: Toán (Mathematics), Tiếng Anh (English) và Khoa học (Science).

Chương trình tập trung thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức khoa học và tính toán mà học sinh cần có tương đương với học sinh ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Học sinh không chỉ lĩnh hội kiến thức và tiếp nhận kỹ năng học thuật mới mà còn làm quen với các phương pháp tra cứu thông tin, xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để phát triển tư duy phân tích phản biện.

Cuối bậc học, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint của CAIE.

3. Trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội

- Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình I

Với chương trình Cambridge Primary dành cho học sinh bậc tiểu học Việt-Úc Hà Nội, 3 môn được đưa vào giảng dạy gồm: Tiếng Anh, Toán và Khoa học. Cambridge Primary là bước khởi đầu cho hành trình học tập của học sinh.

Chương trình Tiếng Anh Cambridge Primary phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng Tiếng Anh, giúp học sinh giao tiếp và tư duy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Các cuộc thi được tổ chức xuyên suốt năm học như: Cuộc thi phát âm, sáng tác thơ, kể chuyện, diễn thuyết, đánh vần Tiếng anh, sáng tác chuyện,… cùng các chuyến đi ở các khu trải nghiệm thực tế giúp học sinh nâng cao vốn từ vựng, dễ dàng thể hiện quan điểm cá nhân và chủ động trong hoạt động tập thể.

Hoạt động kiểm tra đánh giá theo hình thức đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Học sinh tham gia đánh giá cả 3 môn học Tiếng Anh- Toán - Khoa học với hệ Cambridge và môn Tiếng Anh đủ 4 kĩ năng với hệ ESL và SEP. Các đợt kiểm tra có thể là theo đơn vị lớp hoặc kiểm tra đánh giá 1:1. Kết thúc năm lớp 5, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint.

Về học phí, phụ huynh tham khảo dưới đây:

4. Tiểu học Nam Từ Liêm

- Địa chỉ: Khu đô thị Xuân Phương

Các môn học trong chương trình Cambridge của trường gồm: Toán, Khoa học, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính - Computing, Tầm nhìn toàn cầu - GP. Tổng thời lượng chương trình Cambridge gồm 1610 tiết học, cụ thể khối 1, 2: 280 tiết, khối 3, 4, 5: 350 tiết.

Số lượng tiết học từng môn như sau:

Phụ huynh tham khảo thêm Mục tiêu chương trình và cam kết chất lượng đào tạo tại đây:

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026, mức học phí hệ Cambridge của nhà trường theo quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố là 5.700.000 đồng/tháng.

5. Tiểu học Song ngữ Wellspring

- Địa chỉ: Số 95, phố Ái Mộ

Wellspring kết hợp chương trình Cambridge với giáo dục Việt Nam, giúp học sinh phát triển tư duy quốc tế mà vẫn giữ giữ được bản sắc văn hoá dân tộc. Các môn học như Toán, Khoa học và Tiếng Anh được giảng dạy theo tiêu chuẩn Cambridge, đảm bảo chất lượng giáo dục cao.

Được biết, năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Song ngữ Wellspring có mức học phí dao động từ 169 triệu đồng/năm.

6. Tiểu học Đô thị Sài Đồng

- Địa chỉ: Lô TH2, Khu đô thị mới Sài Đồng

Phụ huynh tham khảo chương trình quốc tế Cambridge của trường dưới đây:

Các môn học hệ Cambridge:

Lớp 1 gồm: Math (Toán), Science (Khoa học), ESL (Tiếng Anh)

Lớp 2 gồm: Math (Toán), Science (Khoa học), ESL (Tiếng Anh), ICT (Tin học)

Lớp 3, 4, 5: Math (Toán), Science (Khoa học), ESL (Tiếng Anh), ICT (Tin học), Global Perspectives (Tầm nhìn toàn cầu)

Các môn học mới bắt đầu thực hiện từ năm học 2023-2024: Hoạt động Giáo dục STEM/STEAM: 01 tiết/tuần.

Về học phí, yheo thông báo tuyển sinh năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng áp dụng mức học phí dự kiến 5,5 triệu đồng/tháng cho hệ tiêu chuẩn. Đối với những học sinh đăng ký học chương trình bổ sung nâng cao các môn theo sách giáo khoa của Tiểu học Cambridge, nhà trường thu thêm 1 triệu đồng/tháng/học sinh.