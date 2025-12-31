Thuê bảo mẫu trông con, con trai 8 tuổi cứ 9 giờ tối là buồn ngủ, bố kiểm tra camera rồi thưởng gấp cho bảo mẫu 70 triệu

Những năm gần đây, nhiều gia đình đều phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế rằng ai sẽ là người trông con? Trước kia, trong nhà còn có ông bà, họ hàng, thậm chí hàng xóm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trẻ tan học có người trông, có người ở bên, cuộc sống tuy không dư dả nhưng rất đậm tình người.

Nhưng bây giờ thì khác. Gia đình hai vợ chồng cùng đi làm đã trở thành điều phổ biến. Khi bố mẹ tan ca đã kiệt sức, ông bà thì sức khỏe không cho phép hoặc không ở gần, việc "tìm người trông con" trở thành bài toán khó mà nhiều gia đình không thể tránh khỏi.

Vì vậy, bảo mẫu, cô nuôi dạy trẻ dần dần bước vào các gia đình bình thường. Dịch vụ từng được xem là "chỉ nhà giàu mới thuê nổi" nay đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Những tin tức tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện trên báo chí khiến việc "thuê bảo mẫu" vừa cần thiết, vừa khiến người ta bất an.

Bảo mẫu có thực sự đáng tin không? Thế nào mới được xem là một bảo mẫu tốt? Câu chuyện của một gia đình dưới đây đã mang đến cho nhiều người một góc nhìn mới.

Mới đây, một người bố họ Chu (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên MXH. Anh cho biết, cậu con trai 8 tuổi của anh trước đây là một "cú đêm" chính hiệu. Cứ tan học là cậu bé ôm chặt máy tính bảng không rời, đến tối vẫn tràn đầy năng lượng. Không cho dùng đồ điện tử thì cậu bé chạy nhảy khắp nhà, nhất quyết không chịu ngủ.

Hai vợ chồng anh Chu bận rộn với công việc, thực sự không xoay xở nổi, nên đành thông qua công ty giúp việc chính quy thuê một cô bảo mẫu trông con ban ngày. Lúc đầu, họ không kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong có người trông nom, miễn sao con an toàn là được. Nhưng không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, tình hình đã thay đổi rõ rệt. Con trai anh tối nào khoảng hơn 8 giờ đã bắt đầu ngáp liên tục, tầm 9 giờ là chủ động lên giường ngủ, mà ngủ rất sâu.

Từng là "cú đêm" nhưng sau một thời gian được bảo mẫu chăm, cậu bé toàn đi ngủ lúc 9 giờ tối (Ảnh: Sohu)

Điều này lại khiến hai vợ chồng anh nghi ngờ sao con mình bỗng dưng "dễ ngủ" đến vậy?

Vì tò mò, họ mở camera giám sát trong nhà ra xem. Những gì được ghi lại trong camera cho thấy cô bảo mẫu không dù "chiêu trò cao siêu" nào nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy yên tâm nhanh chóng.

Hóa ra, mỗi ngày, cô bảo mẫu đều giám sát cậu bé hoàn thành bài tập đúng giờ. Thời gian còn lại, hai cô cháu hoặc cùng nhau làm đồ thủ công, hoặc xuống dưới nhà vận động, từ đá bóng, đánh cầu lông đến chạy nhảy đơn giản.

Cô bảo mẫu không phải lúc nào cũng kè kè bên con trai anh Chu nhưng cô cũng không buông lỏng mặc kệ mà là sắp xếp thời gian rất vừa phải. Ban ngày vận động đủ, giải phóng hết năng lượng, tối đến cậu bé đương nhiên buồn ngủ sớm và ngủ ngon hơn.

Anh Chu nói rằng, khoảnh khắc xem xong camera, trong lòng anh chỉ có một cảm giác rằng số tiền vợ chồng anh bỏ ra thật sự xứng đáng. Ngày hôm sau, anh đã chuẩn bị cho cô bảo mẫu một phong bao lì xì rất lớn, trị giá 20.000 NDT (khoảng 75 triệu đồng). Không phải vì cô làm điều gì "cao siêu" mà vì cô thực sự đứng từ góc nhìn của đứa trẻ, dùng tâm để đồng hành cùng con.

Gia đình anh Chu rất ngạc nhiên trước những gì được chứng kiến trong camera (Ảnh: Sohu)

Muốn tìm được bảo mẫu đáng tin, cha mẹ nên nhìn vào điều gì?

Trong thực tế, những bảo mẫu khiến phụ huynh thực sự yên tâm không hẳn là do "gặp may". Phần lớn sự khác biệt đến từ việc cha mẹ có làm kỹ khâu lựa chọn hay không, có quan sát đủ sâu trong quá trình đồng hành hay không.

1. Tìm bảo mẫu qua kênh chính quy

Dù là công ty giúp việc hay các nền tảng uy tín, ít nhất những nơi này đều có quy trình xét duyệt cơ bản, lưu trữ thông tin cá nhân và cơ chế xử lý khi có sự cố xảy ra. Trong trường hợp phát sinh vấn đề, phụ huynh vẫn có nơi để phản ánh và truy cứu trách nhiệm, từ đó giảm bớt rủi ro cho gia đình.

Nếu bảo mẫu được giới thiệu qua người quen, cha mẹ cũng không nên chỉ dừng lại ở câu "nghe nói là tốt". Kinh nghiệm làm việc cụ thể, thời gian gắn bó với các gia đình trước đó, lý do nghỉ việc... đều là những thông tin cần được xác minh rõ ràng. Dù lựa chọn theo cách nào, việc kiểm tra kỹ thông tin thân phận vẫn là yêu cầu tối thiểu. Đây không phải là đa nghi, mà là một ranh giới an toàn cần thiết khi liên quan đến trẻ nhỏ.

2. Đừng chỉ nhìn kỹ năng, hãy lắng nghe cách họ kể về trải nghiệm của mình

Hoàn cảnh trưởng thành và quá trình làm việc của một người thường phản ánh rất rõ thái độ của họ đối với trẻ em. Khi trò chuyện, phụ huynh có thể hỏi thêm về cách họ từng chăm sóc trẻ, cách xử lý khi trẻ không nghe lời hoặc khi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc trò chuyện không cần mang tính "phỏng vấn", nhưng cách trả lời của bảo mẫu sẽ phần nào cho thấy hệ giá trị, mức độ tôn trọng trẻ và cảm nhận về ranh giới trong chăm sóc. Những người thực sự đáng tin thường không né tránh việc bị tìm hiểu, sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn và rõ ràng về những gì mình đã trải qua.

Việc tìm bảo mẫu, người chăm sóc trẻ cần kỹ lưỡng (Ảnh: Sohu)

3. Giai đoạn đầu làm việc chung, hãy quan sát kỹ các chi tiết

Vài ngày hoặc vài tuần đầu tiên chính là thời gian then chốt để phụ huynh nhìn rõ cách bảo mẫu tương tác với con mình. Họ có chủ động chú ý đến cảm xúc của trẻ hay không? Khi trẻ không hợp tác, họ lựa chọn dỗ dành và dẫn dắt, hay dễ cáu gắt và quát mắng? Khi trong nhà có thay đổi đột xuất, họ có giữ được sự bình tĩnh và linh hoạt hay không?

Chính những chi tiết đời thường như vậy mới phản ánh rõ nhất con người thật, thậm chí còn đáng tin hơn cả chứng chỉ hay số năm kinh nghiệm được ghi trên hồ sơ.

4. Nếu có điều kiện, hãy cố gắng ổn định lâu dài

Việc liên tục thay đổi bảo mẫu không chỉ khiến cha mẹ mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn của trẻ. Một người chăm sóc gắn bó lâu dài sẽ giúp trẻ hình thành sự tin tưởng, đồng thời tạo được sự ăn ý trong cách phối hợp với phụ huynh. Khi hai bên đã hiểu nhau, rất nhiều vấn đề trong việc nuôi dạy con cái cũng trở nên dễ trao đổi và giải quyết hơn.

Kết

Dù cha mẹ tự mình chăm con hay nhờ người khác hỗ trợ, mục tiêu sau cùng vẫn giống nhau, đó là để trẻ lớn lên trong một môi trường an toàn, được tôn trọng và được đối xử nghiêm túc.

Một bảo mẫu tốt không chỉ dừng lại ở việc "trông chừng để con không xảy ra chuyện", mà là người sẵn sàng dành thời gian để hiểu con, cùng con vận động, giúp con thiết lập nhịp sinh hoạt đều đặn và lành mạnh.

Về phía cha mẹ, việc "giao con cho người khác" không đồng nghĩa với buông tay hoàn toàn. Sự giao tiếp thường xuyên, theo dõi liên tục và lắng nghe cảm nhận thật sự của con chính là phần trách nhiệm không thể thiếu.

Khi người lớn chịu dùng thêm một chút tâm, trạng thái sống và sự phát triển của trẻ thực sự sẽ khác đi. Mong rằng mỗi gia đình, trong điều kiện thực tế của mình, đều có thể tìm được một "người đồng hành" phù hợp cho con, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.

Theo Sohu