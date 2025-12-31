Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Truyền thông “lên sóng” cùng thương hiệu lớn

Từ nhu cầu thực tiễn của thị trường, nhiều đồ án tốt nghiệp do sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thực hiện đã trở thành những sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh, được doanh nghiệp tin tưởng sử dụng trong các hoạt động quảng bá thương hiệu.

Danh sách các nhãn hàng tham gia đồng hành trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ F&B, mỹ phẩm, thời trang đến hàng tiêu dùng nhanh, có thể kể đến Maybelline, Lancôme, L’Occitane, The Choco, Posidon, Nutifood,… Doanh nghiệp không chỉ "đặt đề" mà còn tham gia góp ý, định hướng nội dung, hỗ trợ tư liệu, sản phẩm, thậm chí trực tiếp đánh giá và sử dụng kết quả đầu ra. Một số sản phẩm nổi bật đã được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thống của nhãn hàng, cho thấy mức độ tin cậy mà doanh nghiệp dành cho năng lực sinh viên.

Không gian tiếp thị với đa dạng sản phẩm đến từ các nhãn hàng lớn trên thị trường

Các đồ án được triển khai trong thời gian khoảng 4 tháng, với quy trình thực tế nghề nghiệp. Các bạn tiếp nhận brief từ doanh nghiệp, nghiên cứu thương hiệu, lên ý tưởng sáng tạo, xây dựng proposal và liên tục chỉnh sửa theo phản hồi của brand. Sau khi thống nhất định hướng, nhóm bước vào giai đoạn sản xuất, từ quay dựng, thiết kế, tổ chức không gian đến vận hành trưng bày và trình diễn sản phẩm. Toàn bộ quá trình đều do các bạn sinh viên trực tiếp đảm nhiệm, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và đồng hành của doanh nghiệp.

Các bạn trẻ "giải bài toán" tiếp thị bám sát theo quy định khắt khe về hình ảnh nhãn hàng

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm đồ án không bó hẹp ở một định dạng duy nhất mà được triển khai đa thể loại: bên cạnh các gian hàng trải nghiệm thương hiệu và không gian triển lãm, sinh viên còn thực hiện TVC, iTVC, viral clip, video ngắn theo xu hướng số, nội dung truyền thông đa nền tảng. Nhiều video khai thác hình ảnh trẻ trung, vui nhộn, bắt trend, đồng thời vẫn giữ được thông điệp cốt lõi của thương hiệu, cho thấy khả năng cập nhật nhanh và tư duy sáng tạo linh hoạt của người học.

Các sản phẩm được thực hiện ở đa dạng thể loại, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại

Trong số các đồ án triển khai theo mô hình đồng hành doanh nghiệp, gian hàng tiếp thị nhãn hàng Thích Cay tạo được ấn tượng mạnh. Sinh viên xây dựng gian hàng quảng bá sản phẩm sa tế với nhiều hoạt động tương tác như trò chơi, trải nghiệm dùng thử, check-in và minigame, thu hút đông đảo khách tham quan. Toàn bộ không gian được thiết kế xoay quanh cá tính thương hiệu, vừa giới thiệu sản phẩm vừa tạo trải nghiệm gần gũi, vui nhộn cho người dùng.

Gian hàng Thích Cay nhận được sự quan tâm của đông đảo người tham dự

Đại diện Thích Cay, chị Khánh Vy - đại diện nhãn hàng Thích Cay đánh giá cao quá trình làm việc của sinh viên: "Chị cảm thấy rất hài lòng về năng lực, cũng như thái độ và cách làm việc của các bạn, rất chuyên nghiệp. Chị cũng khá là ấn tượng và bất ngờ khi các bạn chỉ là sinh viên nhưng đã triển khai dự án với tinh thần và cách làm như một người làm nghề thực thụ." Theo chị, sự chủ động, cầu thị và khả năng tiếp thu góp ý nhanh là những điểm mạnh giúp sản phẩm đạt được hiệu quả truyền thông tốt.

Chia sẻ về quá trình thực hiện đồ án, Trương Duy Phương - sinh viên năm cuối ngành Truyền thông đa phương tiện bộc bạch: "Có những lúc tụi mình phải chỉnh sửa sản phẩm rất nhiều lần theo feedback của doanh nghiệp, áp lực khá lớn vì đây là đồ án tốt nghiệp. Nhưng khi thấy sản phẩm hoàn thiện, được trưng bày và thậm chí được brand sử dụng thật, tụi mình cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Đó là cảm giác lần đầu tiên mình thấy mình đang làm nghề chứ không chỉ là đi học."