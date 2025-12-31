Cách dạy con gây "choáng" của siêu mẫu Việt: Chỉ chơi một trò 5 phút mà con học được suốt đời "triết lý hạnh phúc"

Là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt, Huỳnh Thanh Tuyền không chỉ được biết đến bởi hình ảnh sáng sân khấu, mà còn gây chú ý bởi lựa chọn sống điềm tĩnh, kín tiếng, ưu tiên gia đình và con cái. Ít chia sẻ ồn ào, song mỗi lần cô nói về cách làm mẹ, người ta lại nhận ra một triết lý rất mạch lạc phía sau: nuôi dạy con bằng tinh thần Khắc kỷ.

Chủ nghĩa Khắc kỷ - một trường phái triết học ra đời từ Hy Lạp cổ đại nhấn mạnh vào việc con người kiểm soát cảm xúc, hướng nội tâm về những điều mình làm chủ được, và bình thản trước những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Huỳnh Thanh Tuyền cho rằng, giữa thời đại đầy áp lực thành tích và mạng xã hội hôm nay, đây chính là “lá chắn tâm hồn” mà cô muốn trao cho con mình.

Huỳnh Thanh Tuyền

Chia việc đời thành ba “chiếc giỏ”

Huỳnh Thanh Tuyền kể rằng cô dạy con bắt đầu từ một trò chơi rất đơn giản. Cô cùng con chia mọi việc trong đời thành ba nhóm:

Việc mình kiểm soát được : thái độ, nỗ lực, cách cư xử

Việc mình chỉ kiểm soát một phần : tình bạn, kết quả một cuộc thi

Việc mình không thể kiểm soát : thời tiết, suy nghĩ của người khác

Trong 10 lượt chơi, mẹ đưa ra tình huống, con phải bỏ tờ giấy đó vào “đúng chiếc giỏ”. “Ngày mai trời mưa”, “bạn không thích mình”, “cách con phản ứng khi bị chê bai”… Cứ thế, trẻ dần học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, thay vì bực bội hay oán trách.

Theo cô, khi đứa trẻ biết giới hạn của mình, con sẽ bớt so sánh, bớt áp lực và tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, thứ duy nhất con thật sự nắm trong tay.

Ngoài ra, còn có vài điều mà cựu siêu mẫu này luôn chú trọng dạy con:

Mỗi cuộc gặp đều có thể là lần cuối nên hãy biết trân trọng

Huỳnh Thanh Tuyền không dạy con bằng nỗi sợ, mà bằng lòng biết ơn. Cô nhẹ nhàng nói với con rằng, một bữa cơm đủ người, một buổi được cha mẹ đón về, một cái ôm trước khi đi ngủ… đều là điều quý giá, vì không ai biết chắc ngày mai ra sao.

Nhờ vậy, đứa trẻ không hoảng sợ trước cái chết, mà học cách trân quý sự sống: bớt càu nhàu, bớt coi mọi thứ là hiển nhiên, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

“Phòng tập” của tâm hồn nằm trong nghịch cảnh

Theo tinh thần Khắc kỷ, vấp ngã, bị từ chối, thua cuộc không phải là bất hạnh. Huỳnh Thanh Tuyền nói với con: mỗi biến cố là một bài tập. Gặp mưa thì tìm áo mưa, thay vì trách trời. Mất cơ hội thì luyện kiên nhẫn. Không ai yêu cầu cuộc đời phải luôn thuận lợi; điều quan trọng là con biết chỉnh “cánh buồm” của mình để đi tiếp.

Cô nhấn mạnh: sống thuận theo dòng chảy không phải buông xuôi, mà là khôn ngoan tiết kiệm năng lượng cho điều mình có thể thay đổi. Khi tâm bớt kháng cự, trí sẽ sáng hơn.

Món quà lớn nhất: nội tâm vững vàng

Trong quan điểm của Huỳnh Thanh Tuyền, thành công không phải chỉ là bằng cấp hay hào quang. Món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con là một nội tâm vững vàng: biết đâu là việc của mình, đâu là việc của người khác, và đâu là việc của “ông trời”.

Đứa trẻ được dạy theo tinh thần Khắc kỷ sẽ trân trọng hiện tại, sống tử tế trong từng khoảnh khắc, đứng dậy sau nghịch cảnh, không đánh mất mình giữa khen, chê, so sánh.

“Cuộc đời luôn có bão tố”, cô nói, “nhưng nếu giữ được phẩm hạnh và bình an bên trong, con sẽ luôn tìm được đường đi”.

Từ một trò chơi nhỏ với ba chiếc giỏ, Huỳnh Thanh Tuyền không chỉ dạy con cách ứng xử, mà còn gieo nền tảng hạnh phúc lâu dài: biết buông, biết tập trung, biết yêu thương hiện tại. Và có lẽ, hành trình lớn của một con người bình an cũng bắt đầu từ đó.